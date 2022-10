Teoría de las 12 Sofías: el método para descartar infieles que se volvió viral en Twitter

Sara Martino (23) es de Lincoln provincia de Buenos Aires y estudia Medicina en La Plata. En charla con Infobae recapitula la charla que dio origen a la hipótesis. Además, los mejores memes.

El tuit dice así: “Una amiga tiene la teoría de las doce Sofías que consiste en escribir la palabra ‘Sof’ en los seguidos de Instagram del que la invita a salir y descartarlo automáticamente si sigue a más de doce por gato e infiel jaajajajaja!! Nah, si yo no me junto ni con una persona que pase un psicotécnico”.

Cuando lo publicó en su cuenta de Twitter, Sara Martino, de 23 años, ni se imaginó que, a los pocos días, esa reflexión que surgió de una charla que tuvo con una chica, mientras hacían la fila para entrar al baño en una peña, iba a hacerse viral.

La ahora llamada “Teoría de las doce Sofías” abrió un gran debate. Tiene que ver con un supuesto método que permite “descartar citas” o “saber si tu pareja es infiel”. ¿Cómo? Chequeando entre las personas que sigue él o la que te gusta. Si son más de doce Sofías, la persona debe ser descartada por infiel.

Sara Martino, la autora del tuit viral que ya suma más de 65 mil “Me gusta”, es de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Instalada en La Plata desde hace seis años, la joven de 23 está promediando el final de la carrera de Medicina a la UNLP.

Sorprendida con la repercusión de la teoría, cuenta que en los últimos días recibió muchísimos mensajes de sus seguidores. “Me hablaron un millón de Sofías, un millón de chicos diciéndome que su novia ahora los quería dejar por esto y un millón de chicas preguntándome qué hacer porque su novio seguía a más de doce″, dice Sara a Infobae y recapitula la charla que dio origen a la teoría.

“En la última peña que organizaron los estudiantes de Medicina me hice una amiga en la fila baño. La típica: te ponés a charlar y, de golpe, ya considerás que la conocés de toda la vida. La cosa es que estuvimos hablando bastante sobre lo difícil que era encontrar a un chico que fuera tranquilo y que no se viviera chamuyando a todas. Decíamos que hoy están todos en cualquiera y nos matábamos de risa. Ahí fue cuando ella me contó sobre su teoría para descartar infieles: la teoría de las doce Sofías. Como me dio mucha gracia, la tuiteé”, cuenta Sara.

Y sigue: “Según esta chica, si el pibe sigue a más de doce Sofías no hay ninguna posibilidad de que no sea infiel y, seguramente, se hable con varias mujeres. Pero ojo: ¡puede haber falsos negativos! Puede seguir a menos de doce Sofías y ser infiel igual. Así qué hay que tener mucho cuidado. En definitiva, no se termina salvando ninguno. Pero por lo menos sirve de filtro para saber los que sí o sí están descartados”.

Antes de despedirse Sara dice que la teoría debe ser tomada con humor. “En lo personal, no creo que sea verdad. Es más, si busco en mis seguidores seguro haya muchos Juan o Tomás y eso no quiere decir nada. Sólo fue una reflexión entre ‘amigas de baño’ que se viralizó. Nada más”.

Los mejores memes de “La Teoría de las 12 Sofías”

