Tradición: convocan a sancarlinos a crear una canción con temática local

Pueden participar hasta el 5 de noviembre.

Con el objetivo de incentivar a la creación de nuevas canciones, letras y músicas que hablen sobre San Carlos y a fin de contribuir al fomento del quehacer musical y poético en diferentes géneros y estilos, se llama a músicos y poetas del departamento profesionales, o personas aficionadas; a crear una canción inédita con motivo de la Fiesta de la Tradición y el Aniversario de la localidad.

Para el creado de las bases, la Municipalidad convocó a Nahuel Jofré. Además el concurso contará con un jurado que integrarán personalidades de la música, personas del departamento y de afuera.

El ganador se llevará $20.000, el segundo premio será de $10.000 y habrá 4 menciones más que recibirán un monto de $5.000 .

Quiénes pueden participar

A. Podrán presentarse personas físicas residentes en el departamento de San Carlos.

B. Autores y compositores de la canción.

C. Pueden presentarse de manera individual o grupal.

D. En caso de no tener cumplida la mayoría de edad, deberá llenar la nota adjunta “Autorización menor de edad”.

La canción

A. Componer una canción de temática local, referida a las efemérides que se celebran en el departamento en el mes de noviembre en particular o en otros momentos del año, referencias históricas, de la cultura local, de su presente, de sus paisajes o de su patrimonio.

B. Puede ser en cualquiera de todos los géneros musicales conocidos, en formato vocal e instrumental, solista o grupo.

C. La canción debe ser inédita. Entiéndase que no debe haber sido publicada, estrenada en un evento oficial, o difundida en medios de comunicación o plataformas de distribución oficial de música. (No cuenta redes sociales).

D. Tanto la letra como la música pueden tener más de un autor, compositor. Puede tratarse de autoría compartida como también de una única persona que realizó toda la creación.

E. Únicamente puede presentarse una sola obra por persona o grupo de personas.

F. La canción debe presentarse grabada (no hace falta que sea en calidad profesional).

Presentación

A. Audio en archivo mp3 (calidad buena), con título de la canción en el nombre del archivo. Sin detalles de autores ni intérpretes.

B. Letra en PDF y junto a una breve descripción sobre la obra (no más de mil caracteres). Firmada bajo seudónimo.

C. Nota declaratoria de autoría completa y firmada (modelo al final de las presentes bases) pero sin revelar la identidad de sus autores o compositores; sino bajo un seudónimo.

Las obras deben enviarse a concursosculturasancarlos@gmail.com antes del 5 de noviembre.

Para más información y conocer todas las bases del concurso ingresar a https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSfO3q1we-NBrEOj-xMKJuG7BvCNtZAzAtjpdDC4hwdrzU3s2zTo7lDpllM69RY7kazjBPNXwTMHxSE/pub?fbclid=IwAR01WSgOhPHekOG2kDvU383b4g2zS5COitrG_YH2KRQ6tIMeiAY2zZvnk-Y