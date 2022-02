Transporte público en Valle de Uco: cuando viajar en colectivo es una rifa con destino incierto

Por Facundo Romo

Rotura de unidades, demoras, exceso de pasajeros, falta de frecuencias, son algunas de las tantas falencias del servicio en la región.

En los últimos meses distintos usuarios del servicio de transporte público del Valle de Uco han expresado su descontento y enojo por distintos medios sobre las condiciones en que se viaja, el deterioro de las unidades, falta de frecuencias, impuntualidad de los recorridos en distintos horarios, exceso de pasajeros, entre otros aspectos.

Después de varias observaciones en redes sociales de docentes, obreros, estudiantes, y de tantas otras personas que hacen uso del transporte en la zona y de constantes llamados que se realizan para informar lo que diariamente sucede y se padece, se deja constancia de dos testimonios, de muchos que se realizan a menudo.

El domingo (20/02) alrededor de las 18 se pudo observar, aproximadamente unos dos kilómetros antes de la rotonda del Gaucho, llegando a Tunuyán desde Ciudad de Mendoza, un colectivo de la empresa Cata de media distancia a la vera del camino y decenas de personas a una orilla buscando una sombrita donde acomodarse para la espera.

Micro varado en la ruta – (Foto Facundo Romo- El Cuco Digital)

El Cuco Digital dialogó con uno de los pasajeros varados al costado de la ruta, quien manifestó ser empleado de una bodega. Respondía de la siguiente manera:

¿Nombre?

Mario Luis.

¿Dónde vivís?

En Vista Flores.

¿Qué pasó con el colectivo?

Nada, vino y se rompió una manguera y que ya viene el otro micro y que nunca llegó.

¿A qué hora se rompió más o menos?

Cinco y media más o menos.

¿De dónde venían ustedes?

De la Feria de Ugarteche.

¿Cuánta gente viene más o menos entre niños, hombres y mujeres?

Y, mirá, viene excedido de personas. Todo el pasillo viene todo completo de gente.

¿Con aire acondicionado?

No, nada, nada. A lo criollo, a lo vaca, un camión de vaca. Un peligro total, viene excedido de peso, viene con criaturas, niñitos cargando todas las cosas. Y para en todas las paradas. Baja un pasajero y carga cinco. No le calienta nada, parece que al chofer no le pagan por mes, parece que le pagan por pasajero.

¿Hace cuánto que están acá?

Y ya van a hacer 40 minutos.

¿Y te ha pasado anteriormente que se haya roto?

Sí, sí. Se me ha roto en el de dos pisos, cuando venía de Mendoza. Y el auxiliar llegó a las dos horas.

Otros usuarios en redes sociales últimamente han hecho notar su gran descontento ¿qué tenés para decir al respecto?

Que no tiene un horario que te dicen bien a las 6 y viene 6:30. Tenés cuarenta, cincuenta minutos de atraso siempre. Y una persona que trabaja en una bodega, en una empresa que tenés presentismo ¿cómo hacés?

¿Sabés si la gente que va parada paga lo mismo?

Yo pago los $160 para venir sentado, no para estar parado. Y te cobran igual si venís parado. Y cargan y cargan y cargan.

¿Se respeta lo de los asientos para discapacitados?

No, no. Los 8 asientos que son en realidad ya no se respetan, no se respeta nada. El chofer no dice nada.

¿Se respeta lo de escuchar música con auriculares?

Cualquiera hace lo que quiere. Lamentablemente es tierra de nadie.

Mario Luis, usuario de Cata afectado por el servicio – (Foto Facundo Romo- El Cuco Digital)

Otro testimonio:

El miércoles (16/02) un docente manifestó lo siguiente, a la salida de una escuela en la que trabaja:

“Disculpame la hora. Te quería simplemente comentar que una vez más, el micro que va de Tunuyán a Tupungato, pasó lleno, el último que sale a las 22, no frenó, dejó a la gente tirada, gente con niños, que están en este mismo momento en la última parada que está antes de los semáforos, ahí en la calle San Martín, en la otra esquina de la escuela Palermo. No es la primera vez que pasa. Y nada, realmente es el colmo cómo funciona el servicio. La verdad que estoy enojado, no tanto por mí; hace dos horas que estoy esperando y que me tengo que volver a dedo, sino porque encima, hay gente con niños. Están en este momento dos mujeres con niños ahí en la calle. Disculpame la hora de nuevo, simplemente para ponerte al tanto de la situación. Gracias”.