Tras años de espera, joven sancarlina recibirá una cirugía que le cambiará la vida: “Sufrí mucha discriminación”

Se trata de Lali Ramires, quien nació con labio leporino maxilofacial. Ya ha atravesado 10 operaciones y ésta última significará un gran cambio para ella.

En el día de ayer, a una joven de 25 años oriunda San Carlos le llegó una importante noticia: recibirá una cirugía que le cambiará la vida.

Se trata de Lali Ramires, quien nació con labio leporino maxilofacial, motivo por el cual ya ha atravesado otras 10 operaciones, pero ésta última, que estará dividida en tres etapas, significará una gran cambio para ella.

“Yo vengo de hace mucho esperando esto, pero en el 2018 me vine a decidir a hacerme la cirugía y ahí empezamos a movernos y a tomar acciones legales, y le dije a Lore (Martín) si me podía ayudar”, comenzó contando Lali a El Cuco Digital.

La sancarlina tiene la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) por su papá, y desde hace dos años que ella y su familia vienen solicitándole la intervención quirúrgica, sin embargo recién este miércoles, y gracias a un amparo judicial que presentó la abogada Lorena Martín, la Justicia resolvió que en los próximos días OSEP deberá operarla.

“Lo que me decían es que tenía que esperar porque la prótesis salía muy cara. Después salió, pero con todo el tema de la pandemia se complicaba lo de la cirugía. Pero esta mañana (por ayer) me llamó Lore y me dijo que habíamos ganado, y que teníamos que esperar que se defina la fecha, porque lo que más se necesita es una buena terapia intensiva y si no, no se puede operar” explicó la joven.

Por otro lado, Lali relató que por su problema de nacimiento “ya tengo 10 cirugías hechas que han sido muy exitosas” pero el motivo que la llevó a hacerse está última, no sólo tiene que ver con el bienestar que representa para su salud, sino también “por un tema de la sociedad (…) cuesta que te acepten, y bueno, son muchos problemas; si tenes ganas de trabajar o algo así, no te aceptan. Yo sufrí mucha discriminación, mucho bullyng en las escuelas, en todos lados; la sociedad es media complicada, y sufrí mucho por eso. Entonces eso me llevó a tomar esta decisión (…) Hubo un tiempo que me tuve que relajar, porque es la misma cirugía que me iban a hacer a los 15 años, pero tuve un problema entonces me agarró miedo, por eso me tomé un descanso para pensar; después pasaron los años y recién en el 2018 me volví a decidir porque es lo que yo quiero, porque ya estoy cansada de sufrir discriminación bullyng; eso es lo que más sufro hasta hoy en día, pero bueno, también tengo mucha gente que me rodea y que me quiere y eso es lo bueno”, expresó la valiente chica, que a pesar de todos los obstáculos de una sociedad colmada de prejuicios y señalamientos, ha sabido superarse día a día.

Para cerrar, respecto a cómo será la cirugía, Lali dijo que está dividida en tres etapas, una “es reconstrucción de cara con una prótesis, que es la que me van a hacer ahora, y faltan dos más”.

Amparo judicial y sentencia

Este medio también dialogo con la abogada Lorena Martín, representante de Lali, quien comentó al respecto: “El amparo yo lo planteo a fines del año pasado y no se resolvió de forma inmediata por el tema de la pandemia, porque es una prótesis especial la que ella necesitaba para ponerla en su cara (…) Lo que se requería en ese momento era el tratamiento oportuno de cumplimiento integral, oportuno y completo de todas las prestaciones médicas que incluyen la cirugía de maxilar, oído, vías nasales y reconstrucción de cara de la actora”.

Seguidamente, la doctora explicó que la medida tuvo que ver porque “en forma permanente le fijaban la fecha de la cirugía y luego no estaba la prótesis; la ilusionaban con que iba, se internaba y no la operaba nada, por eso interpusimos el amparo, contestó la clínica y lo fundamos también en la discapacidad que ella tiene. Con el amparo se puedo adquirir esa prótesis y ahora la juez ha ordenado que en 10 días hábiles se fije la cirugía programada para poder realizarle esta intervención quirúrgica”.

Para cerrar, Martín declaró que “seguramente debe ser una cirugía muy cara, pero ella lleva muchísimos años esperando puedan practicársela para mejorar su salud y todo lo eso implica”.