Tras la agresión a profesionales, desde el Scaravelli repudian la violencia y anuncian más seguridad en la guardia

Así lo anticipó el director del nosocomio, Mauro Acuña, quien a su vez aseguró que el personal agredido, si bien pasó un “muy mal rato”, se encuentra bien.

El pasado martes tuvo lugar un lamentable hecho de violencia contra profesionales de la salud de la guardia del Hospital Scaravelli , de Tunuyán. En la tarde noche un matrimonio llegó hasta el nosocomio para hacer ver a su hijo y terminó agrediendo al médico pediatra de guardia y a enfermeros. Como consecuencia del ataque, el médico terminó con algunas lesiones e incluso le rompieron sus lentes, según indica la información a la que accedió El Cuco Digital.

Ante esta situación se terminó realizando la denuncia correspondiente y la policía se hizo presente en el lugar.

Posteriormente, este medio dialogó con profesionales del Hospital regional, quienes pidieron e insistieron en contar con presencia policial de forma permanente en la guardia para sentirse resguardados. Además de ello, hicieron una valoración sobre los motivos que darían origen a la problemática de las agresiones, que tienen que ver con la escasez de consultorios externos y por otro lado, con la falta de compresión de la comunidad sobre el funcionamiento de las guardias..

Este jueves, el director del Scaravelli, Mauro Acuña, tomó comunicación con El Cuco Digital y en primera instancia repudió la violencia, y seguidamente contó: “Me comunique con el médico y con el enfermero que fueron agredidos; están bien los dos porque no pasó a mayores, si bien fue una agresión, recibieron cachetadas de parte del padre y la madre del paciente, están bien. Pasaron un muy mal rato, un muy mal momento, es más eso fue dentro del consultorio, porque según lo que me cuentan entraron a la fuerza y adentro estaban atendiendo a otros pacientes, así que el mal rato vivido no solo fue de los dos profesionales sino de los otros pacientes que estaban en el consultorio”.

Por otro lado el director destacó que, de acuerdo a las informaciones y declaraciones a las que ha accedido, se trata de un hecho aislado: “He hablado con otras direcciones, con gente del hospital, y la verdad que es el primer hecho de estas características; siempre hay agresiones verbales, siempre hay gente impaciente o que no está conforme con el tiempo de espera de su patología -recordemos que la guardia siempre es para emergencias y se utiliza para consultorios externos, porque en horarios sobre todo de la tarde, cuando ya no se está atendiendo consultorio externo en el hospital ni se consigue tampoco en la parte privada, se recurre a la guardia del hospital-“.

En cuanto a la solicitud de los profesionales de contar con mayor seguridad en la guardia para prevenir este tipo de agresiones, Mauro Acuña destacó que se cuenta con “un servicio de una presencia policial de control las 24 horas; justamente ese día en ese turno, en el horario que fueron los hechos el policía estaba de parte de enfermo y no tenía reemplazo y a las 21 horas entro el otro turno”, sin embargo mencionó que “hace unos meses estábamos gestionando a través del Ministerio la seguridad privada, así que calculo que en estos días, acelerando los tiempos debido a este hecho, vamos a tener alguna seguridad privada en el hospital”.

Por último, en relación a la situación de los consultorios externos quien comanda el Hospital regional dijo: “En la parte de los consultorios externos veo que sí tenemos buena respuesta; se está atendiendo mucha gente pero bueno, se atiende también en guardia mucha gente, lo que pasa que hay veces que al no tener respuesta en los consultorios externos la gente quiere satisfacer sus necesidades en forma inmediata concurriendo a la guardia. También hay que tener en cuenta que en esta época invernal hay mucha consulta de patología respiratoria tanto en adultos y niños y bueno esa es sobre todo la patología que se atienden en la guardia”.