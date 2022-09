Tres escritores sancarlinos presentan sus obras en la Feria del Libro en Mendoza

El evento se desarrolla en el Espacio Julio Le Parc.

El pasado viernes dio inicio en el Espacio Julio Le Parc de Guaymallén, la Feria Internacional del Libro 2022 , dedicada al gran periodista y escritor Antonio Di Benedetto y a los 200 años de la creación de la Biblioteca Pública General San Martín.

Con más de 50 espacios de exposición, entre stands de librerías, aulas y salas; más de 100 presentaciones de libros, 130 músicos en escena, 120 artistas de teatro, talleres, cine y mucho más, el evento se desarrollará hasta el 11 de septiembre.

Este lunes, de 21 a 22.30 horas, dos escritores sancarlinos presentarán oficialmente sus libros en la feria: Darío Mugneco “Registro Paranormal” y Alberto Piattelli “Recordando Olvidos”. El tercer autor es Juan Manuel Gallardo Morales con su libro”El Cristo de las Viñas”, pero no podrá asistir hoy a la presentación y lo haría posteriormente.

Los autores y sus obras

Darío Mugneco

Tiene 28 años, nació y creció en San Carlos, Mendoza. En su camino de crecimiento, encontró un gusto por las historias y relatos paranormales que frecuentaban en su lugar: desde historias paganas, hasta leyendas y mitos fueron narraciones que escuchó desde la infancia. Años más tarde, hallaría una forma de dejar registro y testimonio de las personas que vivían estas experiencias sobrenaturales. Fue así que en el año 2014 comenzó a escribir para el medio MDZ Online en la sección de humor “Mendolotudo”, bajo un pseudónimo. Hasta el 2019 publicó historias y hechos que las personas le confesaban de diferentes partes de la provincia, estas historias tuvieron una gran repercusión en los lectores, muchas de ellas ahora son conocidas como leyendas o mitos de cada zona mendocina. Al mismo tiempo Darío, terminaba sus estudios como Técnico Superior en Comunicación Social, y luego la Licenciatura en Producción en Medios de Comunicación en la Universidad Nacional de Cuyo. En su trayectoria de formación, ideó junto a amigos y compañeros, medios digitales y multimediales donde explayó más su gusto por la escritura y lo audiovisual.

A mediados del 2020 decide reunir todas sus historias y darle forma de relato continuo, para materializarlas en un libro. Luego de varios meses de edición, corrección y diseño a principios del

2022 lanza su primer libro “Registro Paranormal” junto a la editorial Autores de Argentina.

Registros Paranormales

En la sinopsis del libros el autor señala: “Esta sensación de querer saber más, me surgió de niño y me acompaño durante la juventud. Fue curiosidad e inquietud por aquello que no vemos, pero sabemos su existencia y preferimos ignorar u ocultar. Lo aquí expuesto es el resultado de varios años apuntando relatos, historias y experiencias sobrenaturales de testigos y confesiones. Todo este tiempo busqué lógica, aunque no siempre la encontré”.

“Sin embargo, por fin, pude lograrlo y darle forma, finalmente es material este libro. He aquí este

compendio y te lo extiendo, como un amigo, para que, con él, puedas descubrir y ser parte del pasado

de Mendoza”, agrega en la reseña.

Alberto Piattelli

Nació en Chacras de Coria, Luján, el 28 de noviembre de 1941, e inmediatamente junto a sus padres se trasladó a San Carlos y a partir de allí desarrolló toda su vida en ese departamento. Es por eso de su profundo amor por esa tierra. Obtuvo el Título de Maestro Normal Superior y Bachiller, extendido por la Escuela Superior del Magisterio (UNC) en 1960. Re Su desempeño en la actividad pública es muy intenso: en docencia como maestro de grado, director y rector. Además fue miembro fundador y Presidente de la Primera Comisión de Apoyo, de la Biblioteca Pública Faustino B. Gil de La Consulta. Fue Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Carlos desde el 10/10/83 al 31/12/91; director de la Fundación Valle de Uco (ad honorem) 1994/1997; asesor de Control de Gestión 1997/1998 (Municipalidad de San Carlos).; asesor de Planeamiento 1998/1999 (Municipalidad de San Carlos); corresponsal Consular de Italia en San Carlos (Honorario) desde1990 hasta 2007; representante en San Carlos y Tunuyán de la Cámara de Comercio Italiana de Mendoza. También participó en Organizaciones No Gubernamentales: Activo integrante de Comisiones de Apoyo en Clubes, Escuelas, Uniones Vecinales, etc. Alberto Piattelli además de haber tenido un nutrido accionar en la docencia y en la actividad pública se dedicó a estudiar e investigar temas que hacen a la historia e idiosincrasia del pueblo que aún lo cobija. Esta inquietud se advierte reflejada en la vasta actividad como escritor en las siguientes manifestaciones literarias:

• Autor del libro: Luis Ángel Paludet un hombre admirable.

• Presidente Comisión Coordinadora y Coautor del Libro San Carlos es Futuro.

• Coautor del Libro Valle de Uco, Historia y Perspectivas. Diario Uno.

• Coautor de los libros Crónica del Terruño Nos. 1, 3 y 4 (CINTER)

• Coautor de Plaquetas Literarias: “Presencia” y “Médanos”.

• Premios en Certámenes Literarios realizados en General Alvear: “Alvear, abrazo de caminos”, Categoría Cuentos: en 1995 Mención Especial, en 1996 Mención de Honor.

• Primer Premio en el Certamen Literario San Carlos Borromeo 2002.

• Coautor del Libro “Tercera Antología Poética del Valle de Uco – 2003”.

• Coautor del Libro “San Carlos: Tradición y Futuro” – 2010

• Coautor del Libro “San Carlos celebra el BICENTENARIO” – 2010

• Colaborador de la Revista Libre Propuesta de Tunuyán.

• Columnista del Periódico Reportero XXI, Periodista XXI y Siglo XXI de San Carlos.

• Algunos de sus trabajos han sido publicados en: Diarios Los Andes y Uno, de Mendoza.

Recordando olvidos

“Recordando Olvidos; Hechos reales, Leyendas, Mitos, Cuentos y Anécdotas de San Carlos”, rememora en ocho capítulos historias olvidadas de esta comuna del Valle de Uco.

Aspectos como los arrieros; los vestigios del Parlamento Sanmartiniano; los ideales de la India Magdalena, y hasta leyendas y mitos como la Cruz Negra, son parte de este recorrido por la historia sancarlina que intenta reflotar el autor de este libro, reconocido hacedor cultural del departamento.

Juan Manuel Gallardo Morales

Nació el 3 de mayo del año 1986 en la localidad de Eugenio Bustos. Actualmente, reside en el paraje Lotes Barraquero de la zona este del distrito La Consulta, en el departamento de San Carlos.

Ha publicado nueve libros: “Mendigando Sombra” (2007); “Mendigando Sombra II, Testimonios de un Misionero” (2008); “Pinta mi Poema” (2011); “Abrazado a El Álamo” (2013); “Adobes Mojados” (2014); “Poemas a una Reina. La vida de Nuri Oriana Donnantuoni” (2018), “Fragmentos. 83 años de Vendimia sancarlina” (2019), “Trascendencia. La Esperanza, esquina De los Iguales” (2020) y “El Cristo de las viñas” (2021).

Escritor de poemas, cuentos, guiones escolares, obras de teatro y novelas. Autor de cuatro libretos de la Fiesta Departamental de la Vendimia de San Carlos (2010, 2012, 2018 y 2020) y de cinco guiones de la Fiesta Provincial de la Cereza de Vista Flores, Tunuyán (2012, 2013, 2014, 2016 y 2022).

Sus obras se encuadran en el estilo regionalista y por ellas ha recibido varias distinciones como Declaraciones de Interés, tanto Departamentales como Provinciales, además de diversos reconocimientos en provincias de Argentina y también en Bolivia.

El Cristo de las viñas

A los pies de la imagen del Cristo traído de una España diezmada por la guerra, esa figura de bronce que bendice a las viñas de la zona, en un rincón de la pequeña Santa Juliana, José y Madai, juran mantener en secreto un amor prohibido más allá de las adversidades propias en lo que a la sexualidad se refiere.

Ante los rumores incesantes en el pueblo, uno de los muchachos, cansado del vocerío que acarreaba a diario el presunto vínculo amoroso del cual era parte, decide huir a Bolivia y consagrar su vida a Dios sin pensar que, tras ese lazo místico, la locura se adueñaría de ellos y de la mayoría de los habitantes del lugar de estirpe viñatera.

Y entonces, el infierno reinó en donde la fe parecía abundante. Por eso la Virgen se apareció para anunciar tres terribles secretos. Y el poder económico y monopólico, diagramó el perverso plan que depositaría a un Papa latino en El Vaticano. Todo, gestado en la mente de Alcides Coronel, un médico codicioso y estratega.

La traición, varias postales repletas de erotismo, una pandemia creada allí donde María Santísima se presentó y un milagro portentoso, terminarán por confluir en ese sitio, en donde, el único cuerdo se preguntará eternamente: ¿hasta dónde puede llevarnos la ambición?