Trocas Castro: de un lugarcito de San Carlos llamado Banfield, llega con “Música para astronautas” para el mundo entero

Por Facundo Romo

Con una gran trayectoria musical, el artista sancarlino ha postulado su primer disco solista para los premios Gardel y los buenos deseos y el cariño de la gente no se hicieron esperar.

Ricardo “Trocas” Catro, una de las joyas musicales del valle y de la provincia nos cuenta su vida como músico, lo que significa vivir la música, cómo surgen sus canciones y cómo se da su disco “Música para astronautas”. En diálogo con El Cuco Digital nos decía lo siguiente: “No hay nada más lindo que la vida de músico, es altamente reconfortante”.

¿Cómo fue que se te dio para postularte a los premios Gardel?

Se me dio por instancia de mi productor, el productor del disco que me lo grabó y lo produjo conmigo que se llama Javier Ruiz, que es un músico y productor, ingeniero en sonido, que es de Buenos Aires y se ha venido a vivir a Mendoza. Y él me dijo “mirá, estate atento para postular el disco, haber si te lo aceptan para los premios Clarín y cuando llegó el momento lo postulé y, bueno, lo hice. Fue un trámite que estuvo bueno y que salió bien.

¿Por qué motivo lo hiciste?

Y lo hice porque me parece que es un buen producto que está hecho con mucho corazón, que tiene mucha energía, que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y no está demás. Son cosas que uno siempre va sumando.

¿Qué material has presentado?

Presenté el disco que se llama “Música para astronautas”, que es mi primer disco solista, que está hecho enteramente por mí, con canciones mías y que tiene grandes invitados y amigos, como son Sergio Bonelli, guitarrista y cantante de “Los alfajores de la pampa seca”, está Nahuel Jofré, Cristian Gorostiague, Andy Casciotta ,que es una cantante de acá del pueblo y el baterista es un viejo amigo mío que se llama Fernando Moncada, que es un baterista muy importante acá en Mendoza, fue el baterista de Eclipse y otras tantas bandas de jazz y el bajista es un amigo de Buenos Aires que puso el bajo desde Bs. As., una cosa medio loca pero salió.

¿Cómo nace esa o esas obras? Tu disco.

Las canciones y los discos nacen básicamente de la inspiración de los artistas, de las ganas de decir cosas, uno siempre trata de buscar un concepto, pero básicamente es la inspiración, ese proceso de creación artística donde la persona a través de la inspiración, de la constitución subjetiva, de cosas que ha escuchado, que le ha parecido, cosas que ve a su alrededor y que quiere contar o que quiere contar cosas que le han pasado a él, así es como nacen las canciones y como nacen los discos.

¿Qué sentís al respecto?

Yo me siento muy reconfortado con este disco, yo en cada cosa que he hecho he sentido muchísimas devoluciones muy lindas. Bastó que avisara que estaba postulado para que todo el mundo me llamara y me deseara suerte. Es lindo cuando el músico se siente querido, uno trata de hacer las cosas con mucho amor, entonces es bueno que te acompañen, que te digan algo por lo menos. Eso es muy importante para el músico. Y estaría bueno que escucháramos más músicos del pueblo, que hubieran más lugares para tocar, pero bueno, estamos en un tiempo difícil. Ya era difícil cuando podíamos ir a los toques, así que imaginate ahora en tiempos de pandemia es mucho más difícil. Pero yo me siento muy contento, muy satisfecho, encuentro que este trabajo le ha gustado a la gente gracias a Dios, recibo muchos llamados de gente de todos lados, por ahí, ahora, gracias a las plataformas de streaming que las cosas se pueden ver y escuchar en esta inmediatez que estamos inmersos en todo el mundo, entonces eso es muy importante también.

¿Desde hace cuánto tiempo qué hacés música? ¿Qué ha significado para vos?

Yo hago música desde los 14 años, tengo 52 así que imaginate… Hace mucho tiempo. Empecé tocando la guitarra en mi cuarto para mí y para mi vieja y después para los amigos. Era una época en donde no había muchas cosas por aprender o lugares dónde aprender, no métodos no nada, entonces todo era muy a cuentagotas. Hoy, gracias a Dios, existe un universo en donde nutrirse al instante, bueno, eso no existía antes. Entonces todos los caminos eran mucho más lentos y más, a lo mejor, sacrificados, pero sí costaba un poco más. Siempre escuché música bastante variada, pero siempre he estado por lado del rock. Me gustó mucho siempre el rock nacional, The Beatles… y a partir de ahí fui creando mi perfil musical.

Después tuve la oportunidad de estudiar música, me fui a vivir a Mendoza, fui músico estable de la orquesta de la Ciudad de Mendoza, una orquesta de música popular. Estuve 18 años trabajando ahí como músico estable. Después hice familia y bueno, consideré que era una etapa y me vine otra vez para San Carlos.

En el año 95 formamos una banda que se llamó Dueños del Santo, que estuvo mucho tiempo también, grabamos dos discos, hermosos discos con gente hermosa. Ahí estaba Iván Zotelo, Horacio Segura, Adrián Horas, Rubén Corrochano. Con esa gente hicimos Dueños del Santo en aquella época. Lindas épocas.

Después me dediqué mucho a producir, a trabajar en hacer música para publicidad. Hice música para obras de teatro, música para documentales, hice algunos laburos acompañando cantantes mucho tiempo, vida de músicos digamos, hermosa vida de músicos. No hay nada más lindo que la vida del músico, es altamente reconfortante.

¿Qué estilo de música hacés?

La música que yo hago me la han catalogado como una especie de “indie rock”, no sé, tiene de todo un poco de las cosas que yo me he ido nutriendo, de cosas viejas y cosas nuevas. Siempre me gustó músicos como Spinetta, Charly, Silvio Rodríguez, The Beatles, Miles Davis, Bill evans, muchísima gente que he escuchado, y siempre me ha gustado mucho el trabajo armónico y melódico. Tomar la canción en una secuencia de relato, sin mayores presupuestos, sino más bien con un concepto.

¿En qué te inspirás?

Básicamente me inspiro en lo que veo, en lo que pasa y lo que me pasa.

¿Qué significa para vos la música?

Para mí significa la vida misma, es respirar, yo respiro música, me sale por los poros, pienso en música todo el tiempo, soy bastante obsesivo con eso porque es algo que los disfruto, no lo padezco en ningún momento. A parte soy docente de música, trabajo en escuelas, doy clases en la escuela artística, entonces veo lo que hace la música en las personas, veo cómo la música nos acompaña las 24 horas del día, cómo podemos concebir un mundo con música. El mundo es musical, entonces la música es la vida misma. Los sonidos nos acompañan, nos iluminan, nos despiertan, nos duermen, nos alegran, nos entristecen, nos enamoran. Entonces, cómo no hablar de música, cómo no hablar de vida, de existencia y de trascendencia también. La música trasciende, la verdadera música es trascendental.

¿Por qué hacés música?

Hago música porque me gusta básicamente hacerlo, porque es lo mejor que sé hacer, creo, con mis limitaciones, por supuesto, pero es lo que me gusta, vine para hacer esto. Vine al mundo para hacer música. Sé hacer otras cosas, de hecho tengo otras actividades, me gusta el campo, me gusta la finca, la naturaleza, pero me gusta mucho la música también y me gusta hacerla. Desde que descubrí cómo funciona la música y qué es lo que sucede con ella y conmigo, cuando nos encontramos dije, bueno, esto viene para mí. Así que por eso hago música porque me hace, básicamente, me hace feliz.

¿Tenés programadas o pensadas algunas presentaciones?

Presentaciones por ahora no tengo en vista, porque lamentablemente yo soy paciente de riesgo, entonces no puedo andar. De hecho no estoy dando clases presenciales, doy clases virtuales, entonces no estoy para actuar en vivo ahora.

Me estoy preparando, todos los días quiero presentar mi disco urgente, quiero que esto pase, quiero salir a tocar, porque también, el hecho de tocar en vivo es algo que te enriquece una barbaridad, es feed back y ese encuentro con la gente es maravilloso, entonces uno lo necesita. Estoy esperando ansioso el día de volver a tocar en vivo. Tocar por streaming no me llama mucho la atención porque veo que no refleja lo que en verdad es tocar en vivo.

¿Cómo puede hacer la gente para escucharte?

El disco está en spotify y está en youtube y en todas las plataformas. Tienen que buscar troca, Música para astronautas, más que nada Música para astronautas. Después los discos de Dueños del Santo están en una página que se llama BandCamp por si también los quieren escuchar.

¿Algo que quisieras agregar o destacar?

Principalmente, para terminar, quisiera agradecerles a ustedes por la posibilidad de contarle a la gente sobre mi disco, sobre mi vida como músico, de lo lindo que es la música. Y la vida de músico todos creen que ser músico es morirse de hambre, hay que ver que lo que es el hambre para ver si te vas a morir. Entonces, hasta acá yo no me he muerto de hambre y soy una persona feliz haciendo música, entonces yo le digo a la gente que sus sueños no los transen ni los cambien por otras cosas, sino que sean coherentes con lo que sienten que como dice la canción “hay que hacer lo que el corazón diga”. Así que está bueno, escuchen Música para astronautas, se las recomiendo, está hacha con mucho corazón.

Y te cuento algo, se llama “Música para astronautas” porque yo soy de un lugar de acá de San Carlos que se llama Banfield, que está entre Chilecito y Tres Esquinas, y ahí había un loco “el Polión”, que era el loco de ahí del pueblo, que me conocía a mí. Y tené en cuenta que cuando yo empecé a hacer esas músicas que no eran ni folclore ni muy comerciales, sino que eran unas músicas medio extrañas me decían, “pero esa música” me decía el loco “esa música es como para astronautas” me decía él. Y bueno, ahí quedó y dije, el día que saque un disco solista le voy a poner “Música para astronautas” y ahí estoy. Así que les mando un gran abrazo y muy agradecido.