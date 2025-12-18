Tunuyán refuerza su sistema de salud: nuevas obras y atención especial en el Manzano Histórico

Uno de los puntos mas sobresalientes, es el refuerzo de la atención en el Manzano Histórico.

El Gobierno de Mendoza refuerza la atención sanitaria en el departamento de Tunuyán durante la temporada estival, con guardias especiales en el Manzano Histórico. Tambien, la Coordinación Regional de Salud anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo centro de salud en Colonia Las Rosas y la incorporación de nuevos consultorios odontológicos en el anexo del Hospital Regional Scaravelli.

El Ministerio de Salud y Deportes, a través de sus dependencias en el Valle de Uco, dió a conocer una serie de avances y refuerzos en el sistema de salud del departamento de Tunuyán, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención sanitaria para vecinos y visitantes durante los meses de verano.

En respuesta a la necesidad de incrementar las guardias del Centro de Salud N° 236, por la llegada de turistas al “Manzano Histórico”, se dispuso un esquema especial de funcionamiento que permitirá brindar atención todos los días, con cobertura continua durante la temporada estival.

Horarios de funcionamiento del CAPS Manzano Histórico

-Sábados y domingos, de 08:00 a 20:00 horas: cobertura con médicos, enfermeros y ambulancia.

-De lunes a viernes, de 07:00 a 19:00 horas: atención de enfermería.

Asimismo, se estableció un esquema especial de atención para las fechas festivas:

-24 y 31 de diciembre: atención de enfermería las 24 horas.

-25 de diciembre y 1 de enero: atención de enfermería de 08:00 a 20:00 horas.

Estas medidas buscan garantizar el acceso permanente a los servicios de salud, especialmente durante los días festivos y en una zona de alta concurrencia turística como el Manzano Histórico.

Nuevo Centro de Salud en Colonia Las Rosas

En el marco del fortalecimiento del sistema sanitario del Valle de Uco, se anunció el inicio de la construcción del nuevo Centro de Salud de Colonia Las Rosas, que funcionará en el histórico edificio de la ex escuela Ventura Gallegos, el cual será completamente renovado y puesto en valor.

Al respecto, el coordinador regional de Salud, Lic. Paulo González Trigo, señaló: “estamos dando un paso enorme para seguir fortaleciendo la salud de nuestra comunidad. Este nuevo centro permitirá ampliar la capacidad de atención, sumar especialidades y mejorar la calidad del servicio para nuestros vecinos”.

El nuevo CAPS contará con más consultorios, mejores espacios de atención y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a capacitaciones para docentes y vecinos de la zona. En tanto, el actual centro de salud continuará funcionando y será destinado exclusivamente a la atención materno-infantil.

Nuevos consultorios odontológicos en Tunuyán

Por otra parte, desde el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli se informó la puesta en funcionamiento de nuevos consultorios odontológicos en el Anexo I del hospital (Microhospital), ubicado en calle Francisco Delgado.

Los turnos se solicitan de manera presencial, en el mismo lugar, de 7:00 a 10:00 horas, y se incorporan nuevas prestaciones, entre ellas la atención en odontopediatría.

Los nuevos espacios fueron recorridos por el director del Departamento de Odontología, Federico Sánchez; el director del Hospital Scaravelli, Dr. Luis Manuel López; y el coordinador del Área Sanitaria del Valle de Uco, Lic. Paulo González Trigo.

En este marco, el Dr. Luis López destacó: “seguimos sumando espacios y fortaleciendo la atención para nuestra comunidad”.

Estas acciones se enmarcan en la política pública del Gobierno de Mendoza orientada a fortalecer el sistema de salud, ampliar el acceso a los servicios sanitarios y mejorar la calidad de atención en todo el territorio provincial, con especial foco en el desarrollo regional y la atención de calidad y dedicada en las comunidades.