Tunuyán y Tupungato triplican en casos de Covid a San Carlos

Curiosamente, el departamento que suspendió la vendimia, en números refleja muchos menos casos que los otros dos departamentos del Valle de Uco. En la región, San Carlos es el que menos casos de Covid tiene.

Sorprende la notable diferencia de casos de Covid entre Tunuyán y Tupungato con San Carlos. La diferencia es considerable. Tupungato y Tunuyán tienen prácticamente cuatro veces más del total de casos que tiene San Carlos.

De acuerdo con el último Censo argentino (realizado en el año 2010), entre los tres departamentos que forman parte del Valle de Uco se contabilizan 114.339 habitantes: en Tunuyán viven 49,132, en San Carlos 32.631 y en Tupungato 32 524. Ésta debería ser una comparativa para explicar la gran diferencia de casos que hay entre Tupungato y Tunuyán con San Carlos. Sin embargo no es valedera, porque Tupungato tiene casi la misma de habitantes y duplica a San Carlos en cantidad de casos.

La diferencia es notable. En los días que llevamos del año 2022, y según el último informe emitido por las autoridades sanitarias del Valle de Uco, Tunuyán tiene un total de 925 casos, Tupungato 820 casos, y San Carlos 291 casos.

No obstante al gran aumento de casos que se ha producido, las internaciones prácticamente no se han visto afectadas por personas que hayan requerido más atenciones médicas que las habituales. Actualmente, el hospital de Tupungato no tiene internados por Covid, en San Carlos sólo hay 2 personas internadas, y en Tunuyán hay 7 personas internadas. La terapia intensiva tiene una persona internada. El dato que se destaca es que todas las personas internadas no tenían esquemas completos de vacunación, considerando que el esquema completo es con 3 dosis.