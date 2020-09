Tupungato: alumnos y padres del Colegio E.C.E.A sorprendieron con una caravana a docentes en su día

También les entregaron regalos en sus domicilios.

Desde el 15 de marzo las clases presenciales están suspendidas y en cuarentena, los docentes han tenido que adoptar nuevas formas de enseñanza y adaptarse a la educación virtual con las limitaciones y complicaciones que eso implica, sobre todo en zonas rurales donde se registran los mayores problemas de conectividad. La originalidad, la solidaridad y el amor por la vocación han sido protagonistas en la enseñanza.

Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro y en ese sentido, alumnos y padres del Colegio 65- P E.C.E.A, ubicado en Tupungato, sorprendieron a docentes de la institución. Con una caravana y regalos, le mostraron su agradecimiento a los maestros que, en tiempos de pandemia y aislamiento, cobra mayor emotividad.

“Armamos un grupo a parte para juntar plata y mandarles al domicilio a las seños, y después se nos ocurrió la idea de hacer una caravana para aquellos que pudieran salir hoy. Así que no reunimos en la puerta de la escuela y salimos todos los papás y los niños con cartelitos y globos y le pasamos una flor a las seños”, contó Rocío Cervilla, mamá de dos alumnas, en diálogo con El Cuco Digital.

“Como viven todos en el mismo barrio, pasamos por la casa de dos seños y por la casa del profe de educación física. Las seños estaban muy emocionadas, lloraban, los niños también”.

“Con la seño Adri tienen una relación muy particular, la quieren muy mucho. El año pasado también la tuvieron, pero fracturó el brazo así a que mitad de año los tuvo que dejar a los chicos. Así que este año la volvieron a tener a pedido de los chicos, y con todo esto al final no la pudieron tener como ellos querían. Ella siempre está, les manda mensajitos, les manda videos en Power Point, les manda audios explicando las tareas, es una seño muy cariñosa”, comentó Rocío.

La mamá también destacó el valor del trabajo que hacen los docentes que hoy recobra importancia “cuando nosotros nos damos cuenta de cómo las seños se preocupan por cómo están los chicos, si entienden o no entienden las tareas. Gracias a Dios mis chicos siempre han tenido maestras excelentes, como también los preceptores y directivos que siempre llamar y preguntan cómo están”.

Sobre las dificultades que atraviesan estudiantes de la zona y la predisposición incondicional de la comunidad educativa, Rocío comentó que “Sé que uno de los compañeros de mi hijo que vive en Estancia Bombal la directora le llevaba las tareas a su casa, no sé si porque no tenía conectividad o porque no tenía teléfono para hacer las tareas, así que la directora se las imprimía y se las llevaba”.

“A mí, como otras mamás, nos pasa que trabajamos todo el día. Ahora está mi marido pero antes los chicos tenían un solo teléfono así que teníamos que esperar que primero lo usara uno y después el otro. Creo que las maestras siempre entienden. Yo salgo recién a las 18 así que tenían que esperar a que yo llegara para poder hacer las tareas”.

“Esta época nos ha ayudado a comprender y a ayudarnos entre todos”, completó.