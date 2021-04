Tupungato celebró la aprobación de su planta de transferencia y de separación de residuos

Tras un largo recorrido que implicó avances y retrocesos, finalmente el intendente Gustavo Soto, celebró la aprobación de la Construcción de su Centro Ambiental, consabido como Proyecto de Gestión Integral de Residuos Urbanos (GIRSU) y erradicación de Basural a Cielo Abierto (BCA).

Sin lugar a dudas se trata de una histórica lucha e incesable trabajo que se viene persiguiendo bajo la figura del COINCE (Consorcio Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos) -el primero de su tipo que se gestó en Argentina y que opera dando respuesta a la problemática del tratamiento integral de los residuos domiciliarios en el Valle de Uco-.

El acto de adjudicación de la obra se llevó a cabo en Tunuyán, junto a los intendentes del Valle de Uco, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; la gerenta General de Operaciones del COINCE, Silvina Macías; junto a otras autoridades departamentales y provinciales.

En cuanto al financiamiento, llega de la mano de la cartera de Ambiente de la Nación en virtud de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca materializar la construcción de los mencionados tres centros ambientales en los departamentos valletanos.

La obra dispone de un presupuesto de 776 millones de pesos y tiene como objetivo erradicar basurales a cielo abierto, medida que beneficiará a más de 138 mil habitantes de la región -alrededor de 7 % de la población provincial-; y el acondicionamiento del predio que opera el COINCE, específicamente su planta de separación de residuos y sistemas asociados.

“Ya hay una licitación en marcha, esperamos tener pronto el nombre de las empresas adjudicatarias para hacer estas plantas y también el equipamiento, la verdad que en esto quiero destacar la voluntad política de todos los intendentes y de la gente de COINCE también que es muy importante en la persona de Silvina Macías quien es hoy la presidente del consorcio y a todo su personal que trabajan todos los días, a las direcciones de servicio de cada uno de los municipios que también aportan y mucho en esto, a la población en general que entiende y que nos acompaña en este tratamiento de los residuos y a aquellos que han trabajado de una u otra manera para llegar a este momento, así que a seguir trabajando, a seguir apostando a esta política de estado que el Valle de Uco puede ser gala de convivencia política y de desarrollo y protección del medio ambiente”, comentó con alegría el intendente de Tupungato.

La historia del proyecto GIRSU

En cuanto a la historia y para contextualizar, Soto recordó: “COINCE viene trabajando ya desde fines de la década de los ’90, donde se firmaron los primeros convenios, yo en esa época era concejal y la administración de Tupungato estaba en manos del ex intendente Martínez, el ex intendente Pont en Tunuyán, Miguel Firpo en San Carlos y así ha habido una sucesión de intendentes y de gobernadores con distintos signos políticos. El COINCE -como consorcio interurbano de tratamiento de residuos sólidos- luego de esos primeros convenios comienza a funcionar allá por el año 2006 con su planta de reciclaje y repositorio final que está en la zona de Capiz acá del departamento vecino de San Carlos”.

Años después en el año 2013, los tres municipios del Valle de Uco fueron seleccionados como “Municipios Turísticos” por una convocatoria conjunta realizada entre el Ministerio de Turismo de la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que adjudicó 60 millones de pesos, el proyecto en ese entonces presentado, contemplaba -entre otras cosas- el saneamiento de los basurales a cielo abierto, la creación de plantas de transferencia y la adquisición de la maquinaria y los camiones necesarios para comenzar a trabajar con la separación en origen, lo cual no se concretó. Ya en el año 2016, se logró la aprobación y la no objeción financiera, por parte del Ministerio de Turismo de la Nación, siendo el proyecto girado al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Una vez allí se le pidió a los municipios replantear el proyecto, debido a que según las autoridades nacionales de ese entonces, había otras urgencias ambientales que atender en otros lugares del país. Es así que luego del acuerdo con el FMI, el Gobierno Nacional, no puede ser tomador de créditos y el por entonces Gobernador Alfredo Cornejo, consustanciado de la importancia del Proyecto, decide que sea la Provincia de Mendoza, quien asuma el compromiso, por tanto en el Proyecto del Presupuesto 2019 enviado a la Legislatura provincial, solicita autorización para tomar el financiamiento del BID, que rondaba los 5 millones de dólares, a 25 años de plazo, con un interés anual del 5% y 5 años de gracia, para comenzar el pago de dicho crédito; con el fin de hacer realidad este viejo anhelo del Valle de Uco”.

“En ese momento la oposición legislativa decide no apoyar esto, comprometiéndose a tratarlo luego de las elecciones generales de septiembre de 2019, cosa que finalmente no ocurrió. Ya con la asunción del Gobernador Rodolfo Suárez, se vuelve a pedir en el Proyecto de Presupuesto 2020, la autorización para financiar el proyecto y otra vez la oposición legislativa se niega a dar su aprobación. Es así que se llega a esta instancia, donde el Ministerio de Ambiente de Nación, decide reflotar el Crédito del BID, asumiendo la Nación este compromiso”.

“Hoy tenemos el compromiso del Señor Ministro Juan Cabandie, a quien agradezco, la voluntad política -como la demostrada por el ex Gobernador Alfredo Cornejo y el actual Gobernador Rodolfo Suárez- de llevarlo a cabo, haciendo para ello los actos útiles administrativos, como el llamado a licitación pública, para la Construcción de las plantas de transferencia y la compra del equipamiento para la operación de las mismas, la remediación y cierre de los basurales a cielo abierto. Como así también para la compra de los equipos, que le permitan a cada Departamento del Valle de Uco, poder realizar el traslado y disposición final de los RSU, que se generan en cada uno de ellos”, finalizó expresando Soto.

Centro Ambiental Tupungato

Esta obra de alta dimensión, se construirá en lo que los tupungatinos conocen como “ex matadero municipal” -ubicado sobre calle Roca-; permitirá tratar y separar las -aproximadamente- 20 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que en la actualidad se trasladan al COINCE por lo que descongestionará el trabajo en el Consorcio Valle de Uco y sobre todo implicará para la comuna un alto porcentaje de reducción de gastos en logística de traslado y tratamiento.

La central contará con planta de transferencia y de separación; zona para recepción de recolección y sectores de acopio según clasificación de residuos, además de edificio de control, administración, báscula de pesaje de camiones para verificar composición y registro del peso de residuos, instalación sanitaria y de provisión de agua, desagües cloacales, industriales y pluviales.

El Equipamiento que tendrá el Centro Ambiental

Camiones Roll Off portacontenedores

Camiones compactadores

Grupos electrógenos

Equipo hidrolavado a presión

Módulos de plantas de transferencia

Contenedor para sistema roll-off

Contenedor abierto apilable sistema roll-off

Minicargadora

Bombas y accesorios para extracción pluviales

Bombas extracción lixiviados

Tanque sistema para gestión de lixiviados

Tolvas de recepción

Cintas de elevación

Desgarradores de bolsas

Cintas de clasificación

Cintas de salida de material no seleccionado

Prensa enfardadora vertical

Balanzas de piso con impresora

Contenedores móviles

Desbandadora lateral de neumáticos

Trituradora de vidrio

Máquina chipeadora o Balanza electrónica

El trabajo que se realizará en el BCA para erradicarlo

En paralelo, donde se encuentra el BCA ubicado en Villa Bastias se realizará el saneamiento correspondiente, la solución adoptada es el cierre in situ mediante el uso de la técnica de capping y las tareas que se realizarán son: construcción de sistemas de control de escurrimientos, colocación de barrera forestal, instalaciones para mantenimiento y control, e instalación y monitoreo del venteo de gases.

Por otra parte y no menos importante, la Municipalidad de Tupungato trabajará y pondrá foco en un plan de inclusión social para quienes viven y trabajan en el basural -una realidad que la comuna viene persiguiendo durante la gestión- principalmente para brindarles una mejor calidad de vida a los vecinos del lugar buscando, entre otras, generar fuentes de trabajo, capacitaciones y condiciones óptimas para el desarrollo.

Asimismo es importante destacar, que desde el Municipio viene desarrollando diferentes acciones que hoy tienen vigencia, entre las que se destacan el “Programa Reaccionemos”, que tiene como objetivo enseñar y cultivar en la comunidad la importancia de la separación de residuos desde el hogar, alcanzando información a diferentes barrios de Tupungato; o como el recientemente programa puesto en marcha denominado “Día Reaccionemos” que dispone el primer miércoles de cada mes para que los vecinos acerquen sus residuos separados -según la clasificación de los mismos- lo que les permite obtener puntos que luego podrán canjear, siendo esto último no sólo un incentivo, sino un premio a la cooperación y acompañamiento o incluso la recolección diferenciada de residuos domiciliarios por zonas en el departamento.

El sueño del proyecto de Gestión Integral de Residuos Urbanos está próximo a concretarse, pero este es sólo un escalón más para continuar luchando por la conservación, cuidado y respeto por la naturaleza y el lugar donde vivimos.

Tupungato día a día levanta su bandera por la preservación del ambiente y lo hace de forma conjunta, aprendiendo y poniendo en práctica todo lo necesario para que el presente y las próximas generaciones puedan crecer en un lugar más sano y sustentable.

Fuente: Prensa Tupungato