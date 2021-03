Tupungato limitó el desarrollo de emprendimientos en zonas rurales claves para reducir el impacto ambiental

Lo hizo a través de la ordenanza municipal 06/2021. La medida incluye parte de San José y La Carrera. En ese último distrito además se proyecta un plan que busca mejorar el camino y que propietarios pongan a disposición una parte de sus terrenos para crear espacios de detención y recreación.

En el marco del plan de ordenamiento territorial del departamento, el cual busca adecuarse al plan de ordenamiento territorial de la provincia, la Municipalidad de Tupungato, tras la sanción en el HCD de un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo, limitó el desarrollo de emprendimientos en dos zonas rural claves con el objetivo de reducir el impacto ambiental.

Se trata de la ordenanza 06/2021, ya promulgada por el intendente Gustavo Soto, a través de la cual se determinó el distrito de La Carrera y parte de San José como zona rural, “donde se priorizará el fortalecimiento de la actividad productiva agropecuaria, debido a su extensa tradición agrícola, por su valor agroecológico a nivel provincial, con la finalidad de proteger la salud de los vecinos y el medio ambiente, cuidando el recurso hídrico superficial, subsuperficial y subterráneo, disponiendo que en dicha zona se debe evitar la transformación del espacio rural y natural, en suelo de características urbanas” indica el documento publicado.

De esta manera, todo proyecto que se quiera ejecutar en el área delimitada por la normativa, deberá cumplir con algunas características para obtener la prefactibilidad ambiental territorial, como por ejemplo que la superficie de cada fracción no podrá ser superior a dos hectáreas, y que dentro de la propiedad, no se podrá superar las dos unidades habitacionales y a su vez éstas deberán ser de tipo unifamiliar, entre otras.

Camino a La Carrera – foto Municipalidad de Tupungato

Frente a dicha medida, la cual tomó amplia repercusión por su fin de promover el desarrollo pero ordenando y cuidando el medio ambiente, El Cuco Digital tomó comunicación con el intendente Gustavo Soto, quien en principio comentó: “Venimos ya hace dos años trabajando en un plan de ordenamiento territorial del departamento. Estamos tratando de recibir las inversiones, promoverlas, porque las queremos, porque las necesitamos, porque nos gusta que se invierta en la zona, pero tratando de organizar el lugar para que no se nos convierta en algo como es la zona de las Vegas, que es Luján, donde a lo mejor alguna persona que con sus ahorros pudo comprar un terreno, instala cabañas, hace todo un complejo y después no tiene servicios acorde para el lugar y no los puede prestar, y va generando un impacto ambiental tan grande que se le hace inmanejable el daño (…) La urbanización de áreas rurales si no se controla, en principio es buena la inversión pero después se convierte en un daño ambiental irreversible. Y esta es una zona que es muy linda, que la podamos disfrutar todos, pero hay que irla haciendo de ciertos parámetros, entonces una de esas medidas ha sido esta ordenanza de limitar las fracciones a no menos de dos hectáreas por adquiriente para que no se subdivida tanto el lugar, entre otras más, pero básicamente es eso (…) La idea es que el Municipio este presente, desde el punto de vista ambiental, fundamentalmente, y del punto de vista organizacional, porque si bien va a haber un impacto, porque hay hotelería, bodegas y demás, que sea de una manera ordenada, sustentable en el tiempo y que no perdamos de vista que es una zona más lindas de Mendoza y tenemos que conservarla”.

Plan en La Carrera: mejoramiento del camino y disposición de espacios de detención y recreación

Además de la ordenanza, la cual ya está en vigencia, el Municipio junto con vecinos de La Carrera están trabajando en un plan que básicamente busca mejorar el camino y disponer de espacios de detención y recreación, para que tanto los vecinos del departamentos como así también los turistas, puedan disfrutar de ese hermoso lugar de manera segura. “Estamos articulando con un Consorcio que hace muchos años está formado en La Carrera, donde hay muchos propietarios antiguos y nuevos”, expresó el mandatario.

Seguidamente, en relación al tema del mejoramiento de la vía que lleva a ese distrito, Soto dijo que se analizan diversas alternativas, “no solamente asfalto, para no impactar la zona, pero yo tengo que, como intendente, también garantizar la educación y la salud en ese lugar, porque que ahí hay gente que vive en esos complejos y que no tiene a lo mejor una camioneta doble cabina para transita el camino cuando por ahí el clima lo arruina. Entonces estamos viendo la posibilidad de, los mismos frentistas y los que usan el camino, contribuir con un monto para ayudar a Vialidad a que lo mantenga o bien, usar unas sales naturales que evitan el polvo, consolidan el suelo y son amigables con el ambiente, lo único que hay que hacer es un mantenimiento de riego y de pisado cada 15 días. Son alternativas” dijo.

“Matera” ubicada sobre la ruta 86, en San José – foto Municipalidad de Tupungato

Por otro lado, el intendente contó que “con los frentistas fundamentalmente, hemos pensando, previendo de que igualmente la zona va a ser transitada, este el camino de tierra o como este, para ser más controlada la situación, la idea es que esos propietarios nos proporcionen un pedazo de su terreno para que nosotros podamos hacer, como estamos haciendo ahora por ejemplo en Los Cerrillos, zonas de servicio, de detención, para poder tomar mates, mirar el paisaje, sacarse una foto, con mesas, sillas sobre una base de cemento a lo que llamamos “materas” nosotros. No hacemos churrasqueras no porque el asado no me guste (risas), lo que pasa es que puede que no apaguen bien las brasas, cenizas, y si se prende fuego quemamos todo un campo y hacemos un daño económico y también arriesgamos vidas. Entonces la idea es que quien quiera disfrutar del trayecto, este en ese lugar, y no pueda detenerse en otra parte del camino, a lo sumo que se le rompa el vehículo, y eso más que todo pensando en la seguridad de los transeúntes”.

El plan de ordenamiento territorial en otros sectores del departamento

Soto también fue consultado por esto medio sobre si se piensa en incidir en otras zonas de Tupungato con similar proyección que en San José y La Carrera, a lo que respondió: “Si, se está trabajando, pero hay otros lugares donde ya no podamos intervenir de la misma manera porque ya está impactada la zona, entonces regularemos lo que ya está y en otros lugares vamos a ir tratando de evitar esa situación.