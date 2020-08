Un artista valletano es el único mendocino seleccionado para estudiar en Broadway

Nahuel Arce fue becado entre más de 300 latinoamericanos, para capacitarse en New York y necesita de la ayuda de la comunidad para conseguir fondos.

Nahuel es actor y bailarín, y a sus 18 años recibió una de las mejores noticias de su vida: fue seleccionado para percibir una beca para profesionalizarse en los estudios de Broadway, New York. Tradicionalmente las postulaciones se realizan de forma presencial pero a este artista la pandemia le trajo una gran oportunidad: poder mostrar su talento virtualmente sin la necesidad de viajar a Estados Unidos.

El joven vive hace un mes en Guaymallén, a donde se mudó para estudiar, pero desarrolló toda su vida y principios de su carrera del teatro y música en el Valle de Uco. Durante varios años vivió en Campo Los Andes, en Tunuyán, y luego en Eugenio Bustos, San Carlos.

Nanu, como le dicen su familia y amigos, tiene un amplio currículum a su corta edad: ha participado de fiestas de la Vendimia departamentales y actúa en elencos conocidos de la provincia de Mendoza.

“Se me dio la posibilidad de viajar a la cuna del teatro en New York. Me comunique después de manera instantánea y pregunte por becas, luego me dijeron que siempre se presentan de forma presencial pero en esta oportunidad me pedían un vídeo musical para probar la posibilidad de ser becado”, contó Nahuel Arce en diálogo con El Cuco Digital.

Luego de 3 semanas, el joven recibió un mail que confirmó que fue seleccionado entre más de 300 personas de Latinoamérica, para ser becado por la institución que reúne a los grandes talentos del mundo. Sin embargo, la beca es parcial y Nahuel solicita ayuda económica a la comunidad para poder hacer su sueño realidad.

“Esta beca que me otorgaron después de enviarles mi presentación, cubre una parte de los estudios, entonces estoy buscando la manera mediante rifas, bingos, trabajando, y colocando un CBU para juntar el dinero para viajar en primer lugar y si sobra para costear los estudios, porque son bastante costosos”.

El joven viajará entre julio y agosto del 2021 y tiene tiempo hasta este sábado 15 de agosto para confirmar o rechazar la beca. Al aceptarla tendrá que abonar el monto de 400 dólares para contar con un lugar y luego quedaría abonar el resto del programa en cuotas mensuales. Además debe juntar el dinero del vuelo, la visa, el seguro del viajero, entre otros gastos.

“Se va dando todo de una manera tan linda, y estoy muy contento de tener la oportunidad de estudiar mediante este programa de Broadway, aprender de los mejores del mundo en presentaciones musicales, estoy muy ansioso para poder concretar todo, tengo en claro que se lo dejo en manos de Dios para que me ayude”.

En tiempos de pandemia Nahuel también se reinventa como tantos de sus colegas y se alía con las redes sociales para llegar a sus espectadores.

“Quiero aprovechar invitar a las personas para un proyecto personal que tengo, es por instagram, allí la gente puede votar por algún temática, envase a esto hago un video y lo comparto con la gente y me siento muy feliz porque m fue muy bien con esto”, completó.

Para colaborar a que el joven cumpla su sueño de capacitarse en Broadway, Nahuel dispuso tres CBU para depósitos en pesos y dólares. También podés comunicarte al 2615431314.