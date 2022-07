Un día como hoy fallecía el escritor y humorista gráfico Roberto Fontanarrosa

Tenía 62 años.

El 19 de julio de 2007, a la edad de 62 años, muere en la ciudad santafesina de Rosario el escritor y humorista gráfico Roberto Fontanarrosa.

Conocido como “El Negro” Fontanarrosa, fue uno de los referentes del dibujo humorístico en el país, cuna de grandes creadores como Oski (Oscar Conti) y Quino (Joaquín Salvador Lavado), y uno de los más seguidos por los lectores de las publicaciones en las que aparecían sus chistes e historietas.

A menudo se afirma que a partir de 1973, cuando Fontanarrosa empezó a publicar su viñeta diaria en el diario Clarín, la gente empezó a leer el diario por detrás. Antes, Fontanarrosa había formado parte del plantel de humoristas de una extraordinaria revista llamada Hortensia que hizo a desternillar a medio país con su humor cordobés, un humor fresco que en nada se parecía a un chiste de argentinos (es decir, de porteños).

Desde entonces Fontanarrosa no paró de trabajar. Entre su enorme producción de humorista gráfico hay dos personajes que forman parte de la vida argentina: Inodoro Pereyra, el renegau (un gaucho que se rebela a todo, secundado por su perrito Mendieta) y el mercenario Boogie el aceitoso, en sus inicios una parodia del James Bond de Ian Fleming, pero que es más bien un demente Harry el Sucio (el policía fascistoide que encarnó Clint Eastwood).

Fontanarrosa recopiló viñetas sueltas en algunos volúmenes muy difundidos, como por ejemplo ¿Quién es Fontanarrosa?, Fontanarrisa, Fontanarrosa y los médicos, Fontanarrosa y la política, Fontanarrosa y la pareja, El sexo de Fontanarrosa, El segundo sexo de Fontanarrosa, Fontanarrosa contra la cultura, El fútbol es sagrado, Fontanarrosa de Penal, Fontanarrosa es Mundial y Fontanarrosa continuará, títulos en que es patente el amplio abanico de temas que abarcó su agudeza humorística y su habilidad para el comentario gráfico.

Además de recopilaciones de viñetas, publicó también cómics concebidos directamente como libros, como Los clásicos según Fontanarrosa, Semblanzas deportivas y Sperman. A ello hay que añadir los volúmenes que recogen las correrías y desventuras del gaucho Inodoro Pereyra. Publicadas desde 1972 en revistas de humor y, regularmente, en el periódico Clarín, las historias de Pereyra y su perro Mendieta fueron recopiladas en más de quince volúmenes. Una versión de dichas aventuras fue llevada al teatro en Buenos Aires en 1998, con un enorme éxito de público y de crítica. También las historias de Boogie el aceitoso se recogieron en doce volúmenes.

Como literato, publicó numerosas recopilaciones de cuentos: El mundo ha vivido equivocado (1982), No sé si he sido claro (1986) o Nada del otro mundo (1987). Su dedicación al relato breve se intensificó en sus últimos años: El mayor de mis defectos (1990), Los trenes matan a los autos (1992), Uno nunca sabe (1993), La mesa de los Galanes (1995), Una lección de vida (1998), Te digo más… (2001), Usted no me lo va a creer (2003) y El rey de la milonga (2005).

Muchos de estos relatos, de innegable sabor popular, tienen por escenario el bar El Cairo, un establecimiento real entre cuya clientela era fácil encontrar, un día cualquiera, al Negro Fontanarrosa. Este conjunto narrativo es una completa antología de singularidades humanas, conductas y situaciones que van desde la parodia delirante al trazo más fino y certero. Escribió además algunas novelas, entre las que destacan Best Seller (una imaginativa y lúdica recreación de la peripecia de un mercenario sirio cuyo nombre da título a la obra), El área 18 y La gansada.

Aquejado de una enfermedad neurológica, en enero de 2007 Fontanarrosa anunció a sus lectores que su dolencia le impediría continuar dibujando con su propia mano, por lo que, a partir de aquel momento, contaría para poner en imágenes sus ideas con la colaboración de otros dibujantes, como Negro Crist (Cristóbal Reinoso) u Óscar Salas. El 19 de julio de ese mismo año, Fontanarrosa falleció en Rosario, su ciudad natal, a consecuencia de esta enfermedad.

Fuente: biografiasyvidas.com

Otras efemérides

1848 – DERECHOS DE LA MUJER. En la capilla Wesleyan de la localidad neoyorquina de Seneca Falls se lleva a cabo la primera convención sobre los Derechos de la Mujer en Estados Unidos, organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, pioneras del feminismo en América.

1924 – MASACRE DE NAPALPÍ. Unos 500 miembros de los pueblos originarios Qom y Mocoví son asesinados por la policía y grupos de estancieros armados en la Colonia Indígena de Napalpí, en el Territorio Nacional de Chaco, la actual provincia homónima. La Masacre de Napalpí fue una de las mayores cometidas en Argentina en el siglo XX.

1931 – CLÁSICO DE BOEDO. San Lorenzo y Huracán se enfrentan por primera vez en la era del fútbol profesional. Fue una goleada del “Ciclón” por 3 a 0 en el estadio Gasómetro. El historial del “clásico de Boedo” marca 95 triunfos de San Lorenzo, 62 de Huracán y 60 empates en 217 partidos disputados desde 1915.

1947 – BRIAN MAY. Nace en la localidad de Hampton, vecina a Londres, el músico y compositor británico Brian May, guitarrista y vocalista de la banda de rock Queen. En 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus “servicios a la industria de la música”. May obtuvo un doctorado en Astrofísica en el Imperial College británico.

1953 – RENÉ HOUSEMAN. Nace en la ciudad santiagueña de La Banda el exfutbolista René Orlando Houseman, hábil delantero y uno de los máximos ídolos de Huracán, con el que fue campeón en 1973. Brilló en el Mundial de Alemania ‘74 y fue campeón del mundo con Argentina en 1978.

1976 – MARIO SANTUCHO. El fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y jefe de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, muere a los 39 años de edad en la localidad bonaerense de Villa Martelli en un tiroteo con un “grupo de tareas” al mando del capitán Juan Carlos Leonetti, también muerto en el enfrentamiento.

1978 – DOLORES FONZI. Nace en Buenos Aires la actriz Dolores Fonzi, ganadora del Premio del Festival de Málaga (España) en 2012 y del Cóndor de Plata de 2016. Trabajó en varias exitosas series de televisión, como Verano del ‘98 y Graduados: Lleva filmadas veinte películas.

1987 – DANIEL FRANCOVIG. El arquero uruguayo Daniel Francovig, de Atlético Unión Táchira de Venezuela, le marca un gol de arco a arco al argentino Luis Alberto Islas en la victoria de su equipo ante Independiente por 3 a 2 por la Copa Libertadores de América.

2016 – QUEEN VS TRUMP. La banda británica de rock Queen y la editorial Sony/ATV piden a Donald Trump que se deje de usar su canción “We are the Champions” en la campaña electoral del empresario a la presidencia de Estados Unidos. “Queen no quiere que su música esté asociada con cualquier corriente o debate político en cualquier país”, dijeron.

Fuente: Télam