¡Un ejemplo de superación! Rodrigo logró recibirse de barbero pese a que le falta la mano derecha

Por: @TeffyTello

El joven tiene 32 años y es oriundo de Chilecito, San Carlos.

Rodrigo Quinteros tiene 32 años, es oriundo de Chilecito, San Carlos, y logró cumplir el sueño de recibirse de Barbero pese a que le falta su mano derecha.

El joven es un ejemplo de superación ya que cada cosa que se va proponiendo lo va logrando con la ayuda de su familia. Valeria, su esposa, ha sido una gran motivadora ya que fue ella quien le insistió que se animara a hacer el curso que tuvo una duración de tres meses en la Academia de Gabriel Pérez.

Rodrigo, en comunicación con El Cuco Digital , dijo que todo surgió un día que su esposa le preguntó si se animaba a realizar el curso de barbero. “A mí me gustó la idea pero me quedé pensándolo. Como mi esposa es peluquera teníamos todas las herramientas en casa. Pero como no está ejerciendo, me dijo que si no iba a realizar el curso algunas cosas las pondría en venta”.

“Yo le dije que no, que aprovecháramos que teníamos las cosas, me anoté y así fue que decidí aprender y ayer pude recibirme”, agregó.

Por otro lado, Rodrigo destacó que aunque tiene una discapacidad por la falta de su mano derecha, no le es un impedimento cortar el pelo. “Siempre estoy tratando de superarme, no me limito”.

Rodrigo junto a su profesor y modelo de práctica

Por último, el barbero recalcó que esto fue posible gracias al apoyo de su familia, de su esposa, sus tres hijos, hermana, madre, amigos que se ofrecían para ser de modelos, y otros parientes que siempre están dando apoyo.

“También, estoy agradecido a Gabriel, mi profesor, que me tuvo paciencia, me fue enseñando todo lo que necesitaba aprender pero más allá de todo, porque me motivó y creyó en mí. Esto es un logro importante en mi vida. Si alguien tiene un sueño, tiene que luchar para conseguirlo. Yo me aferro a Dios y también, creo que todo es posible si estamos rodeados de gente que nos hace bien. Hoy ya tengo los primeros turnos dado oficialmente como barbero”, celebró.