¡Un ejemplo! Empezó siendo enfermera de oficio y se convirtió en la jefa de Servicio de Control de Infecciones

Por Estefanía Tello

Lidia dedica su tiempo laboral al cuidado de pacientes y capacitando a profesionales en el Hospital Scaravelli.

El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y en forma de reconocimiento y homenaje a los profesionales del Valle de Uco, El Cuco Digital ha realizado una serie de notas para conocer y destacar a diferentes personalidades que han estado y están en las trincheras peleando contra el coronavirus.

En esta oportunidad conoceremos a Lidia Soria, enfermera especialista en epidemiología en control de infecciones y jefa de Servicio de Control de Infecciones del Hospital Scaravelli de Tunuyán.

-Lidia ¿hace cuánto es enfermera?

Hace 39 años ejerzo la profesión; en aquellos tiempos empecé como enfermera empírica, trabajando en una clínica privada, luego realicé el curso de auxiliar de enfermería que me permitió ingresar a trabajar al Hospital Antonio J. Scaravelli de Tunuyán, en el año 1992; luego, en el año 2000 presentaron un proyecto desde el terciario IES 9-015, Valle de Uco, el ingeniero Millán, director en ese momento de dicho establecimiento, el mismo consistía en dictar clases de enfermería profesional en el Hospital Scaravelli, llamado “PROFESIONALIZACIÓN PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA”, es ahí donde me recibí como Enfermera Profesional entre varios compañeros más de la promoción 2003. Y bueno, había que seguir con la carrera, no terminaba ahí; en el año 2006 me inscribí en la Universidad Aconcagua para cursar la Licenciatura en Enfermería de la cual recibí mi título en el año 2008; al finalizar mi carrera realice un post grado en Control de Infecciones en Buenos Aires, y en el año 2014 obtuve la especialidad otorgada por ADECI ( Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones).

-¿Por qué eligió esa profesión?

Elegí esta profesión por pasión; desde mi corta edad me di cuenta que era lo que yo haría cuando fuese adulta, y al transcurrir los años de mi profesión, de la cual estoy orgullosa, me di cuenta que lo mío es la docencia, capacitar a mis colegas, al resto de los profesionales, personal en general del Hospital y comunidad. Para eso había que seguir estudiando.

-¿Hace cuánto es jefa de Servicio de Control de Infecciones?

Como enfermera en Control de Infecciones empecé en el año 1999, y como Jefa de Servicio desde el año 2010.

-¿Nos podría contar cuál es su función actualmente en el Hospital? Para que la comunidad sepa

En primer lugar quisiera que la comunidad en general sepa cómo se creó el cargo de la Enfermera en Control de Infecciones. En nuestro país el control de infecciones comenzó en 1979, cuando el doctor Daniel Starnboulián, tras su formación en los Estados Unidos, creó un servicio de Infectología y Control de Infecciones en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires. Para la época, la introducción de esta práctica fue una idea novedosa. También el hecho de seleccionar a tres enfermeras profesionales para cumplir importantes tareas en su equipo (Viviana Fernández, Beatriz Donelly y Stella Maimone) que se convirtieron en las ECI pioneras de la Argentina.

La Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI), fundada el 17 de septiembre de 1994, publicó en el año 1998 un documento en el cual se reglamenta las características de este rol profesional.

Mi función es hacer vigilancia epidemiológica (se realiza supervisión por medio de observaciones e intervenciones) sobre las tareas realizadas con la finalidad de evitar o disminuir las infecciones hospitalarias o cruzadas, causadas por gérmenes patógenos residentes en instituciones de salud provenientes de pacientes colonizados o infectados. También realizar programas de control de infecciones, elaborar normas, documentar la incidencia de las infecciones, tomar decisiones y realizar actividades de manera ética; aconsejar sobre la adopción y ejecución de medidas preventivas, asegurar el cumplimiento de tales acciones a través de capacitaciones activas y pasivas a todo el personal de la institución, que se realizan periódicamente en el auditorio, por servicio y en distintos horarios.

Las capacitaciones consisten en: higiene de manos con técnica correcta y respetando los 5 momentos, higiene de superficies, uso adecuado de los elementos de protección personal, uso racional de antibióticos, educación a pacientes y acompañantes en las salas de espera, entre otros que son netamente técnicos y exclusivos durante la atención del paciente.

Además se realizan controles de la limpieza hospitalaria por medio de hisopados de luminiscencia y marcadores fluorescentes con la finalidad de lograr el óptimo en la desinfección de las superficies.

-¿Cuáles han sido los desafíos que les ha tocado enfrentar en la pandemia?.

En primer lugar vencer los miedos. Las principales herramientas del personal para atender la pandemia, además de su inquebrantable vocación de servicio, que han sido: capacitación para la higiene personal y equipo de protección personal (mascarillas, caretas, camisolines, guantes, cofias, antiparras); entrenamiento para la identificación y el manejo de muestras, casos, contactos y uso de equipo médico como respiradores, monitores; contar con todos los elementos necesarios para que el personal pudiera trabajar cómodo y seguro. Sin embargo, estos son solo los elementos básicos indispensables para trabajar; en la práctica se requieren más herramientas y apoyos, por ejemplo, atención a su salud mental, y protocolos definidos de atención.

-¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivido al frente de la batalla?

Lo más difícil fue padecer en persona la enfermedad del coronavirus, que no la pase muy bien; me tocó estar internada en mi hospital acompañada por mi hijo durante 7 días, mientras el resto de mi familia aislados y preocupados por el momento que estábamos pasando, como tantas personas lo pasaron.

Por eso, solo quiero agradecer a mis colegas enfermeros, médicos, directivos, personal de limpieza y a todos en general por la atención recibida.

-¿Cómo ha logrado resistir emocionalmente y físicamente?

Al principio de la pandemia mi tarea fue capacitar a todo el personal del hospital y parte del Valle de Uco; empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 19 horas, quedando muchas veces con disfonía de tanto hablar, pero era lo que había que hacer porque el personal que estaría frente a la batalla tenía que estar bien preparado y seguro ante la atención del paciente. Esta tarea la realizábamos en equipo con mi colega licenciada Zulma Sosa y con la doctora Natalia Moyano, infectóloga del hospital.

La verdad como hemos resistido. En mi caso el sostén de mi familia fue y es fundamental, y el apoyo de los directivos del hospital, doctor Luis López y todo su equipo.

-¿Cómo se preparan para esta segunda ola?

Ya estamos cursando la segunda ola, y durante el tiempo que estuvimos más tranquilos de la pandemia nos encargamos de ir preparando todo y que no nos falte nada para lo que sigue.

–Si tuviera que dejarle unas palabras a sus compañeros, ¿qué les diría?

En primer lugar felicitarlos porque son excelentes profesionales y decirles que Dios es el único que nos guía y con su ayuda seguiremos adelante. Este mensaje es para todo el personal del hospital ya que mi tarea es trabajar con cada uno de ellos, cuando digo todos son los 685 aproximadamente empleados de nuestra institución.