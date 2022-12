Un sancarlino no tenía para la entrada para la final, se hizo viral y hasta un famoso streamer le donó plata

Joaco López, un streamer con más de 1 millón de seguidores en Instagram se sumó a la campaña solidaria para darle una mano a Juan José Barnes. Los $150 mil que le donó, se sumaron al dinero con el que también colaboraron varios mendocinos. La historia.

Además de las historias que escriben los jugadores en cada partido y las emociones que nos despierta ver jugar a cada selección, el Mundial tiene otra contracara: las historias de los hinchas que hacen todo lo posible por ver a su país y la unión que genera particularmente esta competencia.

Varios mendocinos han tenido la fortuna de viajar a Qatar para acompañar a la Scaloneta en cada encuentro. Ese es el caso del sancarlino Juan José Barnes , que a mediados de noviembre partió rumbo al país asiático.

“El Jota”, como en su pueblo lo conocen, tenía planificado quedarse hasta la semifinal. De hecho hasta tenía el pasaje de vuelta. Pero su prima fue quién lo motivó a quedarse hasta la final después de que Argentina le ganara a Croacia. Y como el sancarlino no tenía plata, ella decidió iniciar una campaña en redes sociales para juntar plata. Y sí, la locura mundialista lo hizo posible: le donaron el dinero para comprar la entrada.

“No pensé que esto podía llegar tan lejos. A cuatro horas de irme al aeropuerto puse en el Twitter ‘Si cada sancarlino pone $30, me quedo a la final’, y mi prima empezó ‘primo, te tenés que quedar, te tenés que quedar’, y me generó un link de pago para recaudar plata para comprar la entrada”, contó Juan José en diálogo con El Cuco Digital.

“Tenía que cambiar los pasajes y no me cobraron nada, se me alinearon los planetas”, celebró.

“El tema era conseguir la entrada, acá mi prima me hizo el link, empezaron a compartir, me dio vergüenza porque no soy de hacer estas cosas, pero bueno, mucha gente me escribió, me apoya, así que quiero agradecerle a toda la gente. Me han escrito de todos lados, gente de San Carlos, Tunuyán, de todo el Valle de Uco, de Mendoza. Estoy muy contento y feliz”, destacó.

Entre los corazones solidarios que se sumaron a la causa, está Joaco López, un reconocido streamer argentino que cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram y le donó $150 mil a “El Jota”.

El valletano le agradeció por redes sociales el enorme gesto: “La verdad todavía estoy temblando, no lo puedo creer, me escribió Jaco López, un streamer que está acá en Doha, y me transfirió $150 mil así que la verdad no tengo palabras, no pensé que esto podía llegar tan lejos”, dijo en una historia.

Reclamo de hinchas por la reventa de entradas

Como era de esperarse, las entradas para ver la final del Mundial se agotaron y la reventa alcanza precios exorbitantes.

Juan José es uno de los argentinos en Qatar que por estas horas reclaman a la AFA para que se habiliten nuevos tickets de ingreso con los precios oficiales de la FIFA.

“En la reventa las venden a 2.000 y 2.500 dólares y para nosotros es imposible pagarlos. Estamos pidiendo que la AFA libere las entradas a precio oficial de la FIFA que es de 690 dólares aproximadamente para la categoría 3, ya categoría 1 y 2, son más caras”.

“Aparentemente a todas las entradas las tienen las agencias de turismo que siguen vendiendo paquetes con entradas”, agregó.

“Hay muchas estafas también porque no sabés si es verdadera la entrada, las entradas físicas tienen un chip, pero es complicado porque le comprás una entrada no sabés a quién”.

En total, son unos 5.000 argentinos que a menos de 72 horas para la final, aún no tienen entrada, y reclaman en las fueras de un hotel donde se alojan los miembros de la AFA.