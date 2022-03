Una chica de 18 años denunció que fue abusada en la calle cuando volvía de dar clases

Ocurrió en Tunuyán.

Este miércoles por la noche, alrededor de las 21:40 horas, una joven de 18 años denunció que un hombre la abusó en Tunuyán.

La víctima, se animó a dialogar con El Cuco Digital y relató lo sucedido: “Yo salí de dar clases e iba por calle Pellegrini pero al llegar a la esquina Francisco Delgado, se me acercó un señor en una bici, me pegó en la cola y luego, se bajó de la bici y me empezó a tocar el cuerpo mientras me decía cosas”.

“Yo lo empujé y empecé a gritar. Ahí se fue. No había nadie en la calle solo un hombre que estaba parado en un semáforo que vio la situación y no hizo nada”, agregó.

Luego, la joven profesora de danzas se dirigió a la Comisaría 15º para denunciar al hombre. “Tenía una remera de argentina, una gorra blanca que le cubría un poco la cara y andaba con bolsas del supermercado. Les aviso para que estén alerta y tengan cuidado”.

Por último, desde la Comisaría detallaron que “están trabajando en este asunto y que personal de investigaciones está tratando de dar con el sujeto por medio de las cámaras de seguridad”.