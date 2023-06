Ocurrió en el transcurso de un viaje en colectivo de Tunuyán a Vista Flores.

Una joven de San Carlos extravió su billetera y pide ayuda para recuperar la documentación que se encontraba adentro.

En comunicación con El Cuco Digital , la dueña afirmó: “El día de ayer me tomé el colectivo de Tunuyán para Vista Flores el de las 14:00 horas, me baje en Catena y de ahí en más no la tenía más me di cuenta a la salía del trabajo y espero que la gente sea solidaria, la plata la verdad no me interesa pero si la tarjetas y el acta“.

Seguidamente agregó: “En las tarjetas sale mi nombre Aisha Nerea Yanel Carmona”.

Cualquier información pueden comunicarse inmediatamente al siguiente número telefónico: 2622 500318.