Una madre desesperada porque le quitaron la pensión a su hija con parálisis cerebral

Se trata de una joven de La Consulta, San Carlos, quien padece una discapacidad del 100% desde hace 30 años.

Una familia de La Consulta, se encuentra desesperada porque hoy en la mañana se enteró que el Gobierno Nacional le dio de baja a la pensión de su hija, quien tiene una discapacidad del 100%.

Romina Vicencio es una joven de 31 años que, desde hace 30, padece una parálisis cerebral, que le provoca una discapacidad prácticamente total. Romi no camina, no ve, no escucha, ni sostiene su cabecita, pero Romi sí siente el inmenso amor de su familia que ha hecho todos los sacrificios para que ella tenga la mejor calidad de vida posible. También siente el cariño de toda una comunidad que la conoce desde pequeñita, igual que a su familia.

Hoy en la mañana, cuando su mamá fue a cobrar la pensión de Romina (PNC), se enteró de la tremenda injusticia: el gobierno nacional la había dado de baja. Después de dirigirse al Anses para ver qué había pasado, su mamá Silvia contó la situación y pidió ayuda a través de las redes sociales.

En comunicación con El Cuco Digital, Silvia agregó: “necesitamos recuperar su pensión… que es algo que le corresponde, que es una ley. Aunque no sea mucho, para ella es un montón… lo necesita, para sus pañales, su comida, sus remedios… Gracias a Dios ella tiene su padre, que no la abandona nunca, pero la pensión es lo que le corresponde”.

Esto escribía la mamá de Romi:

“Hoy ha sido un día muy difícil para mi y mi familia. Fui como hago desde hace 29 años a cobrar la pensión de Romina Vicencio de 31 años y me encuentro que le han dado de baja. Nos dirigimos a ANSES donde el personal nos atendió y se interesó del tema increíblemente .No se si ha sido una equivocación o que; quien conoce a mi hija, mi querido pueblo de San Carlos, en especial mi querida Consulta, saben cuánto luchamos por la vida de mi hija .Quien no la conoce ella tiene un 100% de discapacidad: no camina, no habla, no ve ni escucha, no tiene sostén cefálico y tiene una escoliosis sumamente grave. Hay una ley que la ampara. No comentan más errores o reevean los casos si la intención es sacar pensiones truchas .Estoy devastada ,dolida, muy triste, pero uno por un hijo saca la Leona que lleva dentro. Vamos a pelear para que se la vuelvan a dar a como de lugar .GRACIAS …por las llamadas de apoyo”.

Mientras tanto, la familia de Romina está recibiendo innumerables muestras de afecto y apoyo por la injusta situación.