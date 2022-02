San Carlos: una mujer denunció que dos hombres intentaron quitarle a su bebé en una plaza

Según el relato de la mamá, los sujetos le dijeron que alguien los había mandado.

Una mamá denunció que dos hombres quisieron quitarle a su hija- de 1 año y 9 meses- cuando la llevó a jugar a una plaza en Pareditas, San Carlos.

Según relató la mujer, alrededor de las 22.30 del sábado salió a comprar con la bebé y aprovecharon para ir hasta la plaza del barrio donde vive su madre, donde ambas estaban de visita. En el lugar dos hombres la increparon y le dijeron que les dé a su hija.

“Estaba jugando con ella y de la nada aparecieron dos hombres, yo agarré la bebé y uno de ellos me dijo ‘dámela’, a lo que yo asustada le dije que no y empecé a caminar para irme a mi mamá y ellos me seguían. Yo agarré fuerte a mi bebé y empecé a caminar más rápido y me volvieron a decir ‘dámela porque nos han mandado’”, contó Luciana en redes sociales.

“En ese momento en lo único que pensaba era llegar rápido a mi mamá y proteger a mi hija. Cuando volteó a ver, había un auto negro parado al otro lado de la plaza con personas dentro. no sé exactamente cuántas”, manifestó.

“Esto me pasó en un pueblo que siempre fue demasiado tranquilo y hoy lo comparto para que estén atentos a sus hijos, tanto niños como adolescentes. Hoy me paso a mí y por suerte yo estaba atenta a mi hija, no dejen sus hijos solos porque siempre puede haber gente con malas intenciones”, manifestó la mujer.

“Quería agradecerle a la policía que al momento de ser informados llegaron de inmediato al domicilio de mi mamá para realizar su trabajo y brindarme su apoyo y seguridad”.

La denuncia fue radicada en la comisaría 18.