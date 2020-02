Una mujer fue atacada por un pitbull en Tunuyán y quedó con la cara desfigurada

Debe viajar a la Ciudad de Mendoza con frecuencia para que le realicen curaciones. Iniciaron una campaña para colaborar con los gastos.

Una mujer fue atacada por un pitbull en su casa de Campo Los Andes. Sole y su familia habían adoptado al can hacía unas semanas y días más tarde, el animal arremetió contra la mujer dejándola completamente desfigurada.

“Mi hija y mi esposa salieron al patio. El perro caminaba al lado de mi hija y mi señora lo acariciaba, pero en un momento le saltó a la cara. Le ha arrancado la mitad de la cara” contó Julio, el esposo, a El Cuco Digital.

La mujer sufrió graves heridas en la cara y en las orejas. La zona más afectada por las mordeduras fue su mandíbula por lo que debe comer alimentos licuados.

Tras el ataque, debió ser trasladada al Hospital Lagomaggiore donde fue operada. Ahora, debe viajar frecuentemente a la Ciudad de Mendoza para que le realicen curaciones.

Ante ello, su familia solicitó ayuda para afrontar los gastos de los viajes.

“La ambulancia que hace los traslados para curaciones está rota. Yo tengo mi vehículo roto y por cada viaje hasta allá en un auto particular nos cobran más de $1500. En micro no podemos ir, ni hacer trasbordo allá en Mendoza ,porque mi esposa no puede estar en contacto con el aire y tiene heridas abiertas que se pueden infectar. Por eso pedimos colaboración. Pensé que iba a poder solo, pero no me alcanza” dijo Julio.

Respecto al perro, el hombre informó que debió darlo en adopción para evitar otro ataque.

Para colaborar comunicarse al 2622-631088.