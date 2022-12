Una peluquería les pintó la bandera del Dibu gratis a niños en Tunuyán

La movida arrancó previo al partido en cuartos y se replicó en semis. Quieren hacerlo también el domingo.

El pasado 3 de diciembre, cuando Argentina enfrentó a Australia en octavos de final, el arquero de la Selección, el Dibu Martínez salió a la cancha con un particular corte de pelo que dejaba ver la bandera de Argentina pintada en una franja de su cabellera.

El Dibu lució nuevo look en el Mundial y se volvió tendencia

Obviamente, el look de uno de los jugadores más queridos por la gente, se volvió tendencia y algunos peluqueros empezaron a replicarlo en sus clientes más apasionados. Y como no podía ser de otra manera, la fiebre mundialista siempre tiene su cuota solidaria, como la historia del sancarlino que no tenía para comprar la entrada para final y entre varias personas le donaron el dinero, entre esas el famoso streamer Joaco López, que colaboró con $150 mil. Y acá también el Valle de Uco es protagonista: Darío Rodríguez, un peluquero y barbero oriundo de San Carlos, que trabaja en Tunuyán, junto a su equipo, previo al partido de cuartos con Países Bajos, pintaron la bandera nacional a niños gratis en su local.

“Con el tema del mundial, nosotros remodelamos la peluquería completa haciendo un ambientación con temática de la Selección Argentina y a la par de eso se nos ocurrió regalar un par de cortes gratis a los niños para el partido con Países Bajos. Armamos una lista donde entraron 35 niños que atendimos esa mañana y también le pintamos la bandera del Dibu”.

El equipo decidió repetir la movida para el partido de semis, esta vez en la plaza de Tunuyán.

“Después, como tuvimos mucha repercusión, antes del partido con Croacia nos fuimos para la plaza de Tunuyán y regalamos un par de cortes e hicimos la bandera del Dibu. Obviamente, todo gratis”.

Sobre si harán cortes y tintes gratuitos previo a la final, Darío anticipó: “Eso estamos viendo porque aún no sabemos si estamos acá en Tunuyán, pero sería la idea”.