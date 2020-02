Una tupungatina de 66 años forestó el camino al Cristo Rey y plantó árboles en cada estación

Por Libby Rose

Todas semanas asciende con bidones para regar los ejemplares.

Nancy Solustri tiene 66 años, es de Tupungato y forestó el camino al Cristo Rey, uno de los principales atractivos turísticos que tiene Mendoza y que se ubica en ese departamento del Valle de Uco.

Una promesa la incentivó a plantar 14 aguaribays o pimientos, uno en cada paraje que tiene el circuito que culmina con la escultura de Cristo de unos 28 metros de altura, siendo la más grande del país.

Nancy puso en práctica su idea hace unos cuatro meses y finalizó en diciembre. Cada semana asciende con bidones de agua y riega sus plantaciones.

Los pimientos son árboles medianos que pueden llegar a medir entre 6 y 8 metros de altura y son tolerantes a las altas temperaturas, longevos y resistentes.

“Subo dos con dos bidones, riego los dos primeros árboles, después busco otros dos más y vuelvo a subir hasta regar todos” contó Nancy a El Cuco Digital.

“Me imagino lo que va a ser ese vía crucis cuando esos árboles ya estén altos, se va a ver muy bonito”.

Nancy planea continuar con la forestación en ese lugar y plantar unos cuantos árboles en vísperas de la próxima primavera.

“Es un lugar hermoso donde se ve el Valle, es precioso. La otra vez habían unos 8 brasileros que me felicitaron y me dijeron ‘es una gran obra lo que usted está haciendo’. Todo el mundo me dice lo mismo, pero como yo lo veo desde adentro, tal vez no tomo conciencia de lo importante que es” comentó la mujer.

“También me gustaría hacer una campaña de concientización porque es una zona que visita mucha gente pero que va y tira mucha basura. La gente no se lleva la basura en una bolsa, de vuelta a su casa”.

“Pido que no se abandone, que no los vayan a cortar” cerró Nancy.