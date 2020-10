Unidades de Traslado de San Carlos: desde que empezó la pandemia, han realizado más de 300 viajes gratuitos

by | Oct 26, 2020

Además, más de 200 pacientes con Covid-19 han podido ser trasladados.

Las Unidades de Traslado de San Carlos ya han realizado más de 300 viajes a distintos hospitales de la provincia y más de 200 traslados de pacientes con Covid-19.

Las cuatro movilidades municipales han estado disponibles las 24 horas de cada día desde el inicio de la pandemia, equipadas para asistir a personas que no cuentan con movilidad propia y requieran de dicho servicio.

Ana Rosa Pagliarulo, coordinadora de las Unidades de Traslado dialogó con El Cuco Digital y contó que cuando comenzó la pandemia hicieron un convenio para trabajar en equipo con los centros de salud de todo el departamento y el Hospital Tagarelli.

Pagliarulo agregó que el traslado de pacientes se lleva a cabo cuando “la gente no tiene como movilizarse u otra situación particular; nosotros los vamos a buscar, sobre todo si no se encuentra bien”.

“En este tiempo hemos trasladado a diario a pacientes del departamento a otros hospitales del Valle de Uco y a la Ciudad de Mendoza, como al Central o al Del Carmen, entre otros. De hecho, el trabajo más complejo lo comenzamos a tener cuando comenzaron los picos de contagio en la zona (…) Además, nosotros hemos seguido con los trasladados programados que teníamos por otras patologías”, agregó la coordinadora.

Por último, la mujer destacó que si bien continuarán trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan, siguen programando viajes para quienes deseen realizar otro tipo de trámites referidos a la salud en la provincia.

¿Cómo solicitar el servicio de traslado?

Si usted va a necesitar el servicio de traslado podrá llamar apenas tenga confirmada la fecha y horario de su turno, por lo menos con una semana de anticipación.

Los encargados tomarán la solicitud y coordinarán el traslado.

Para ello deberá comunicarse al siguiente número de teléfono: 2622- 530199

El horario de atención en la Central de Operaciones es permanente, las 24 horas los 365 días del año.