“Unidos X Tunuyán” cumple 6 años: inicio y actualidad del primer y único partido político local

En el 2015, la Junta Electoral de Mendoza lo reconoció como tal. Hoy por hoy, tiene una banca en el Concejo Deliberante que comanda Cristian Gottardini.

Este jueves 18 de febrero, “Unidos X Tunuyán” celebra su 6º aniversario. Un día como hoy pero del 2015, la Junta Electoral de Mendoza lo reconoció como el primer y único partido político departamental.

El partido autóctono fue creado por Eduardo Gottardini, proveniente del Partido Demócrata, con el objetivo de gestar un movimiento que este integrado por militantes de diversos sectores, entre ellos peronistas, radicales y demócratas, y que abarque a dirigentes de toda la provincia.

En la actualidad, “Unidos X Tunuyán” tiene como referente a Cristián Gottardini, hijo de Eduardo, quien ocupa una banca en el HCD tras ganar las últimas elecciones integrando una lista del Frente de Todos, la cual encabezaba el intendente Martín Aveiro, quien fue reelecto.

A seis años del nacimiento de este partido autóctono, repasamos una entrevista que El Cuco Digital le realizó a Cristián en 2019, donde cuenta sobre los inicios del espacio político local y qué fue lo que lo movilizó a estar en un frente junto al peronismo, entre otras cosas.

Cristián, ¿cuándo y cómo empezaste tu carrera en la política?

Hace 8 años que empezamos a militar en política; allá por el 2011, yo acompañándolo a mi papá que es el que arrancó con el tema. Él tenía un objetivo muy claro que era crear el primer partido departamental –y el único en este caso de la historia de Tunuyán- porque la verdad es que no había ni hay otro que represente directamente a los tunuyaninos, que no tenga injerencia de partidos provinciales ni nacionales. Ahí fue cuando arrancamos con esa construcción.

La verdad que nos costó un montón; había que sumar a mucha gente porque se necesitan muchos afiliados para hacer un partido. Necesitas primero adhesiones, después avales, y en un pueblo chico, donde siempre están polarizadas las grandes estructuras del Justicialismo y el Radicalismo, cuesta sumar gente que quiera involucrarse, en una nueva estructura.

Recién a fines del 2015 logramos terminar el Partido y ahí empezamos a hacerlo crecer; ahí es donde empieza la historia reciente.

¿Cómo llegaron con ‘Unidos X Tunuyán’ al 2019 y en qué momento les propusieron conformar un frente?

Nosotros siempre nos movimos en el territorio, con la gente, más cerca de las clases medias, que trabajan, que producen y la verdad que nos fue muy bien.

Llegamos a este año 2019 muy bien parados, con muchas expectativas. Estábamos cerca de presentar listas propias, con candidatos propios, y acá es la parte en donde hacemos este frente, esta alianza con Martín Aveiro y con el peronismo.

Recibimos un llamado de Martín para sentarnos a charlar. La verdad que siempre hemos tenido buena onda y además, nosotros, lo hemos destacado a él como intendente y a la gestión que ha hecho, y él, por otro lado, reconoce en nosotros la construcción política en el llano, en las calles. La verdad que son más las coincidencias que tenemos juntos que las diferencias.

Después de charlarlo varios meses decidimos formar parte de este frente que se llama Elegí Tunuyán. Los dos partidos que lo conforman son “Unidos X Tunuyán”, que es el nuestro, y el partido Justicialista local.

Después también decidimos embarcarnos en el Frente Elegí Mendoza que ya es provincial, y al frente de Todos a nivel nacional.

Respecto a la relación con Aveiro, ¿crees que la unidad también llega como una demanda para poder hacer frente a la crisis actual que está atravesando el país?

Completamente. La verdad que nos unimos con ese objetivo, con el de tratar de luchar contra todo lo que no queremos; luchar contra el cinismo, contra esta forma de hacer política de Macri y de Cornejo que no nos gusta, que creemos que no le hace bien ni a la provincia ni al país; modelos políticos que tienen que ver con el enriquecimiento de pocos y el detrimento de miles de millones; empresas que cierran todos los días; de que no hay generación de laburo; creo que eso también ayudo muchísimo a unirnos.

Llegas a ser candidato a concejal por el único partido departamental de Tunuyán, algo muy significativo ¿no?

Estamos a días de lograr algo histórico, que es que por primera vez, en los 138 años de historia que tiene Tunuyán, haya un representante, un legislador departamental, un concejal que pertenezca a un partido nacido acá, a un partido autóctono que no tiene que ver con otras estructuras. En principio eso es lo que más nos tiene motivados.

¿Ya pensas en algunos proyectos en caso de ser elegido?

En cuanto a proyectos tenemos muchísimos. Hay cosas que son puntuales que tienen que ver con lo ambiental y con lo económico, que es donde creo que tenemos que poner el acento; donde lo va a poner nuestro partido si tengo la suerte de que la gente me elija como uno de los concejales.

Hay temas ambientales que no podemos esperar más, como la erradicación de la planta cloacal; temas económicos que tienen que ver con la generación de empleo; Tunuyán tiene un altísimo nivel de desempleo en los jóvenes, en las edades medias.