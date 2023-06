Valle de Uco: vecinos que tengan árboles de cítricos, deben cosecharlos antes del 31 de agosto

Es para evitar la mosca del mediterráneo.

Desde el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (ISCAMEN) informaron que hay tiempo hasta el 31 de agosto para cosechar los árboles de cítricos de los domicilios y así evitar la mosca del mediterráneo.

En los departamentos que rige esta medida son Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, que han sido declaradas por ISCAMEN como zonas libres de esta plaga.

“Los vecinos que tengan en sus domicilios plantas de naranjas, mandarinas y pomelos, deben cosecharlos antes del 31 de agosto, ya que de esta manera evitamos que la mosca deje sus huevos en estos frutos”, comentó a El Cuco Digital Adolfo Heinze.

Además agregó: “Con los limoneros no hay problemas, si bien son cítricos estas plantas no son hospederos para la mosca del mediterráneo, por lo tanto, quien tenga limones no hay problema con eso”.

“Nosotros desde nuestras oficinas tenemos un registro de casas con estas plantas y si en caso de que no se coseche antes de la fecha mencionada, nuestros empleados se presentarán y se cosechará la fruta y se le entregará al mismo vecino”, finalizó Adolfo Heinze.