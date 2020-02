Valletanos por el Mundo: Matías es de San Carlos, vive en Londres y se propuso conocer las 7 Maravillas

Por Estefanía Tello

El joven es oriundo de La Consulta y hace seis meses que vive en Inglaterra.

Matías González es un joven de 26 años, oriundo del distrito de La Consulta, departamento de San Carlos, que actualmente vive en Londres, Inglaterra.

El joven se animó a sumarse a la sección de Valletanos por el Mundo y nos permitirá conocer un poco más el lugar dónde vive.

Matías es un gran viajero que se ha propuesto conocer las Siete Maravillas del Mundo, y de a poco va cumpliendo su meta. En esta entrevista nos contará un poco más de su vida, cómo hace para lograr llegar a cada destino, por qué eligió Londres para vivir, a qué se dedica y cuáles son los desafíos del camino.

-Matías contanos un poco de tu vida

Me llamo Matías, tengo 26 años, soy oriundo de La Consulta, criado en el Barrio El Molino y mi casa actualmente está en Barrio Vista a Los Andes; también soy fanático del futbol y en Valle de Uco, hincha de El Fortín. Terminé mis estudios en el IESLC, y estudié en ciudad de Mendoza Auxiliar de Vuelo.

-Ahora contanos, ¿cómo fue que decidiste comenzar a viajar?

Decidí empezar a viajar hace 5 años y no he parado desde entonces; me he propuesto conocer las “Siete Maravillas del Mundo” y no lo llevo tan mal (ja,ja, ja), ya que he podido conocer cuatro. Mi familia siempre era de hacer algún viaje una vez al año, sea cerca como El Nihuil o a lugares alejados, como a la ciudad de Buenos Aires; así que así comenzó mi pasión por viajar.

-¿Cuál fue el primer viaje que te animaste hacer y qué lugares ya has conocido?

Mi primer viaje y donde empecé fue acompañando a un amigo hasta el sur de Argentina 2500 kilómetros de La Consulta. Fueron 7 días por el sur, cuando regresé al pueblo sentía que me tenía que seguir moviendo. Tuve la posibilidad de vivir en Brasil, Buzios, Río de Janeiro; ahí estuve cuatros meses. Conocer el Cristo Corcovado me motivó a seguir viendo las otras seis Maravillas del Mundo moderno.

Luego estuve de mochilero por Bolivia, Chile y en Perú donde conocí la segunda Maravilla, el Machu Picchu. Creo que es un lugar que todo el mundo merece tener una oportunidad para ir, es impresionante, te deja sin palabras. Luego regresé una vez más al Valle de Uco, ahí decidí volver a viajar a los tres meses de haber regresado, pero esta vez a Europa donde estoy (por ahora). Llegué a España, a Granada, ciudad de la Alhambra, trabajé, ahorré y pude seguir disfrutando de países como Portugal, Francia, Holanda, Suiza, República Checa, Alemania, Rusia, Inglaterra, Escocia e Italia -donde pude conocer la tercera maravilla que es El Coliseo Romano, es algo impagable-. Luego he viajando a los Emiratos Árabes Unidos y a México a conocer la cuarta Maravilla, como es Chichen Itzá.

Matías ha conocido cuatro de las Siete Maravillas del Mundo: Chichen Itzá (México), El Coliseo Romano (Italia); el Machu Picchu (Perú) y el Cristo Redentor (Brasil)

-Y ahora ¿en dónde te encontrás?

Actualmente estoy viviendo en Londres ,Inglaterra, hace ya seis meses; estoy trabajando de breakfast chef, y tratando de aprender inglés, “is very dificuld” (risas).

¿Cómo es un día normal de tu vida?

Un día normal en Londres: empiezo desde muy temprano, a las 5:30 de la mañana ya estoy levantado, para llegar al trabajo me toma alrededor de 30 a 40 minutos. Son dos metros los que tengo que tomar, además de un café por la mañana bien cargado; y hasta las 4 de la tarde trabajo y más trabajo; cuando termina mi turno, si tengo algún amigo que esté de día libre y el tiempo acompaña, salimos a tomar unos mates o a jugar al básquet, y luego regreso a casa.

–¿Qué fue lo más difícil de dejar de La Consulta?

Lo más difícil de dejar La Consulta es dejar la familia y los amigos de toda la vida. Pero tengo suerte ya que mi hermano menor está viviendo conmigo y mi otro hermano vive en España así que más allá de extrañar, te sentís un poco más acompañado. Los primeros años se hicieron muy pesados. Y lo que se extraña del Valle de Uco es su gente, la tranquilidad, la montaña, las viñas. Tenemos algo que la gente de acá se moriría por saber lo que se siente respirar el aire puro de la cordillera, la comida es algo que se extraña muchísimo, un buen asado y unas empanadas.

-Hablando de La Consulta, ¿qué recuerdos tenes de tu infancia allí?

Lo mejor de mi niñez fue haber disfrutado de una infancia sin tanta tecnología; jugar a la pelota hasta las 11 de la noche, los amigos del barrio y las fiestas familiares.

-¿Cada cuánto regresás a tu casa?

Regreso a mi casa una vez cada dos años o trato de que sean siempre menos de dos.

-¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito del Valle de Uco es el dique Tunuyán. Tomar ahí unos mates o comer un asado con mis padres y mis abuelos, eso es de otro mundo.

-¿Cuál es la clave para poder viajar?

No creer lo que la gente te dice de otros lugares, sino verlo uno mismo; tampoco escuchar el que te dice que no vas a poder o que es peligroso; esto no quiere decir que no hay que andar con cuidado e informarse bien en un nuevo país -sea cual sea-. Ser respetuoso y adaptarse al país donde uno llega. Ojalá se animen a viajar que ayuda muchísimo a eliminar prejuicios que tenemos de otros países y espero encontrarlos por ahí.

Tener el privilegio de conocer Las Cataratas de Iguazú, las mejores playas del mundo, el Lago Titícaca, plazas de armas en Perú, el desierto de atacama, la torre Eifel, el muro de Berlín, ciudad del Vaticano, el Burj Khalifa, la Alhambra y el último lugar, donde estuve el Lago Ness; es algo que disfruto en cada paso y error; aprender sobre otras culturas, comidas y su formas de vida es muy satisfactorio

-¿Y tenés un lugar favorito en Londres?

Mi lugar favorito en Londres es el Parque Hyde Park, es un lugar tranquilo en medio de una ciudad tan rápida y caótica como es Londres; tiene lagos, actividades al aire libre y gente que sale a despejarse. En verdad se desconecta bastante después de un día largo.

-¿Cómo definirías a Londres?

La vida en Londres es muy rápida, el clima no siempre es el mejor, lluvia, viento, niebla y el sol brilla por su ausencia; pero soy un fanático de los días nublados, así que lo llevo bien.

Luego tienen cantidades de cosas para hacer como visitar museos gratuitos, el fútbol es muy parecido al nuestro, tienen pasión para disfrutarlo, lo que es la comida no es muy buena, el plato típico inglés es fish and chip (básicamente pescado frito y papas fritas).

También, es una ciudad multicultural, cosmopolita. Moverse en Londres es muy sencillo pero muy costoso. Puede llegar a salir un pasaje en metro solo ida cinco libras. Es una ciudad que se disfruta, eventos, la vida nocturna la fiesta empieza muy temprano 8 o 9 de la noche y termina alrededor de las 3 de la madrugada, monumentos, lugares famosos ya sea por algún hecho histórico o por el cine el ejemplo de Harry Potter.

Las cosas que hay que ver obligados es London Eye (la vuelta al mundo), el mercado de Camden Town, Hyde Park Parada obligatoria, China Town (barrio chino), La Catedral de San Paul, Tower bridge, Sky Garden y el famoso Big Ben (en obras hasta enero del 2021) y Picadelly Circus (centro de la ciudad) es una ciudad que hay que dedicarle al menos de 5 días a una semana.

-Algo para agregar...

Sí, quería agradecer a mis padres, abuelos y hermanos que es la que siempre está en los malos y en los buenos momentos, al resto de mi familia, amigos y toda esa gente sea de La Consulta o el resto del Valle de Uco que me deja siempre un mensaje a cada lugar que voy y que disfruta conmigo y decirles que se los extraña muchísimo, y que de acá los admiro muchísimo por cuidar la provincia en la lucha en contra la contaminación; Y también gracias a El Cuco por la entrevista.