Valletanos vivieron el show de Tini con mucha alegría y emoción: hoy será su ultima función

Por: Antonella Escobar

¡Mirá los videos que nos compartieron del espectáculo!

El pasado miércoles 15 de junio, Tini Stoessel llegó a la provincia de Mendoza junto a su nuevo novio Rodrigo de Paul. El futbolista la acompañó e incluso se quedó a ver el evento, en medio del concierto la cantante interpreto una de sus canciones “acércate”, y tuvo un gesto hacia su pareja que enloqueció a todos sus fans.

Valletanos viajaron hasta Mendoza para disfrutar junto a la artista del momento, del magnífico show de Tini.

En diálogo con El Cuco Digital contaron que el espectáculo comenzó a partir de las 21:10 hasta 22:35 horas, y como era de esperarse, la talentosa llenó el Arena Maipú de fans de todas las edades.

Javier Sosa, comentó a este medio: “La verdad que me sentí muy bien, brindó un show muy bueno, junto con sus bailarines y su voz es igual a la de sus canciones grabadas, canta muy bien, tiene una técnica y trabajo vocal bastante bueno para no decir excelente”.

Por otro lado, Mateu Gonzalo Stoessel expresó: “Me sentí muy bien, la verdad me gustó mucho, no sólo como cantó ella si no como estuvo organizado todo el show, fue muy lindo. Aparte tanto entrar como salir fue fácil nunca hubo mucho amontonamiento de gente y estuvo bastante bien organizado”.

Ante la demanda de sus fanáticos, la cantante confirmó que esté viernes 17 de junio dará su último concierto en el Stadium Arena Maipú ubicado en el Lateral Sur Emilio Civit 781, Mendoza.

Los interesados podrán comprar las entradas a través de http://Fullticket.com

Mirá los videos