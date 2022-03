“Vamos a sacar mesones a la vereda con libros a 50 y 100 pesos para que la gente se los pueda llevar”

Por Facundo Romo

Así lo expresó Iván Miszei, dueño de la famosa y reconocida librería “Libros Iván Miszei”, que lamentablemente cierra una de sus sucursales en Ciudad de Mendoza debido a la pandemia y recesión económica.

La librería “Libros Iván Miszei” no resistió los embates de la pandemia y desafortunadamente cerrará las puertas de una de sus sucursales, ubicada en la esquina noroeste de calle Garibaldi 98, por lo que remata libros a precios muy bajos y también los dona a escuelas rurales y/o urbano marginales que lo soliciten por nota o correo electrónico.

Iván Miszei, el dueño de la reconocida librería, en diálogo con El Cuco Digital nos contaba lo siguiente:

¿A qué se debe el cierre de la librería?

Lo principal fue la pandemia que nos afectó demasiado en la venta de libros, porque tuvimos costos demasiado altos al tener cerrado el local y la gente viste que no salía a comprar. Y bueno, eso derivó en que después viviéramos en años de recesión y subieron los alquileres y las cargas sociales y por eso no podemos seguir estando.

¿Desde hace cuánto tiempo está la librería?

Esta esquina hace quince años, porque las dos son mías. La esquina noreste y la esquina noroeste que es la que estamos cerrando ahora.

¿Es decir que vas a cerrar una sola esquina y no las dos?

Una sola esquina, sí.

¿Qué significa para vos esta situación?

Es algo sumamente triste porque vos sabés que después de tantos años de librería, de gente, de clientes, de amigos y tantas expectativas que yo puse en esa esquina… Cerrar es algo que es sumamente doloroso, pero nos lleva a focalizar un poquito más, centrarnos en un solo local y poder especializarnos más en diferentes tipos de libros.

¿Cuándo y cómo fueron tus años dorados en la librería?

Sí, sí. Los mejores momentos fueron después del corralito, lo que fue 2003, 2004, fueron épocas fabulosas. Esa fue la época de despegue para todos, después del 2004 al 2010, fueron épocas buenísimas.

¿Con cuánto personal contás o contabas?

Seis personas de las cueles algunos son familiares, porque es un empresa familiar.

¿Se van a poder seguir manteniendo esos puestos?

No, algunos no.

Y en relación a expansión para un futuro ¿qué dirías?

No, yo en este momento no veo metas de expansión, mirá que siempre llegamos a tener cuatro sucursales, pero en este momento no veo metas de expansión por varios motivos. Uno, que los libros importados no están entrando porque los importadores no están trayendo libros y lo otro que la de manda no es tan masiva como años atrás, la parte digital cambió un montón, hay nuevas formas de lectura en este momento.

¿Qué va a pasar con la cantidad de libros que estaban?

Ya tenemos como veinte colegios que nos han traído notas para donación, ya el cupo está casi cubierto. Y los otros van a pasar a la librería, a la casa central.

¿Y con vos y con tu gente? ¿Van a focalizar ahí en la casa central?

Sí, vamos a focalizar ahí. Vamos a tratar de manejar un poco más la parte digital, las ventas online, lo que es whatsApp, fecebook y Mercado Libre, porque eso todavía no lo hemos explotado. Como buenos libreros nos mantuvimos siempre mucho más apegados a la venta tradicional, pero bueno, ahora sí o sí tenemos que migrar para la parte digital.

¿Quisieras agregar algo? Algo que te quede en el tintero. No sé si todavía hay oportunidad de poder presentar notas de parte de algunas escuela, este diario es del Valle de Uco, acá hay muchas escuelas rurales.

Sí, sí. Si es una escuela rural que la presente. Vamos a esperar si va a alcanzar el material no, pero pueden presentar la nota igual, como es del Valle de Uco pueden mandarme un mail con la firma de la directora solicitando… Lo que sí va a ser material escolar nada más.

Lo otro que si vamos a hacer ahora, va a ser, vamos a sacar una gran cantidad, que eso está dispuesto el viernes y el sábado. Vamos a sacar una gran cantidad de libros, libros de lectura, novelas, libros en idiomas… A cincuenta y cien pesos. Vamos a sacar unos mesones a la vereda para que la gente se los pueda llevar, para que no se vaya a perder.

Correo electrónico: [email protected]