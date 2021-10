Vasectomía: todo lo que hay que saber sobre un método altamente eficaz, simple y gratuito

Por Libby Rose

El urólogo Facundo Giménez nos explica más acerca de este método anticonceptivo ¿Cuándo elegirlo? ¿Es reversible? ¿Afecta la vida sexual?

El 26 de septiembre fue el El Día Mundial de la Anticoncepción. La fecha se conmemora desde 2007, por iniciativa de la Sociedad Española de Contracepción. El objetivo es difundir a través de la educación sexual la amplia gama de métodos anticonceptivos disponibles para disminuir los embarazos no planificados y sus consecuencias, no solo en la madre y en el niño sino también en la familia y en la sociedad.

Existen numerosos tipos de métodos anticonceptivos, incluso de intervención quirúrgica . Uno de ellos es la vasectomía, una operación simple destinada a bloquear el espermatozoides de los varones, que tiene una eficacia cercana al 100%.

La Ley 26.130 establece que a partir de la mayoría de edad podés acceder gratis y de manera autónoma a la anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía). El Código Civil reconoce que desde los 16 años podés tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de tu cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de tu decisión después de recibir información completa y comprensible. No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as. Sin embargo hay que aclarar que no protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual. El único método que protege de las ITS, es el preservativo.

Para conocer más acerca de la vasectomía El Cuco Digital tomó contacto con Facundo Giménez, urólogo del Hospital Tagarelli de San Carlos.

¿Qué es la vasectomía? ¿Es segura?

Es un método quirúrgico para planificación familiar y consiste en interrumpir el flujo de espermatozoides desde los testículos. Es decir, se cortan los conductos deferentes, que son unos cañitos, que solamente llevan los espermatozoides.

Es una cirugía menor, bastante segura. Por supuesto que todas las cirugías tienen sus posibles complicaciones pero es muy segura.

¿Cómo es la cirugía?

La cirugía se hace con anestesia local, no es necesario internarse, y se hacen dos incisiones, una en cada testículo y ahí se busca el conducto deferente y se liga y se corta.

¿Es irreversible?

Técnicamente es reversible. Los resultados no son los mejores después de haberse una vasectomía, pero se puede reconstruir. Yo no lo recomiendo como un método intermitente de planificación familiar. En ese sentido, prefiero pensar que es irreversible, como que el que desee hacérsela esté realmente, por lo menos, en ese momento, convencido de que no quiere tener más hijos.

¿Quién se la puede realizar?

Pueden realizársela todos los varones que deseen esta forma de planificación familiar. Hay algunos casos de varones jóvenes que han decidido que no quieren tener hijos en estos momentos y también se puede realizar.

¿inmediatamente después de la operación, la persona queda estéril?

No es inmediato, no salgo del quirófano estéril, sino que hay que esperar que se vacíen los conductos, las vesículas seminales, los restos de espermatozoides. Lo ideal es hacer un espermograma, un análisis del semen, para confirmar que no haya más espermatozoides. Esto se debe a que hay un número muy bajo, un porcentaje muy bajo, que tiene un conducto deferente extra, por lo tanto es crucial hacer este chequeo. Aproximadamente un mes más, después de la cirugía, la persona se tiene que seguir cuidando.

¿En qué casos se recomienda este método anticonceptivo?

Lo recomendaría a aquellas personas que estén seguras por el momento de que no quieren tener más hijos. Y lo súper recomiendo; es simple, rápido, hay que quedarse un par de días en reposo, eso es real, no es que duela, pero para evitar la inflamación, es mejor un par de días en reposo. Pero básicamente en un fin de semana, uno ya está de vuelta en la actividad habitual.

¿Afecta la vida sexual del paciente?

Para nada, hasta aquí todos están muy felices y hasta mejoraría por la tranquilidad de que no haya un embarazo.

Más información: línea Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0 800 222 3444).