Vecinos de La Consulta fueron estafados: les dijeron que eran beneficiarios de un bono por el Covid-19

Los ladrones virtuales se hicieron pasar por empleados de ANSES.

En este tiempo de aislamiento, cada vez más personas denuncian estafas telefónicas. Y es que lamentablemente, un grupo de “ladrones virtuales” se aprovechan de la situación de crisis para engañar y sacar provecho económico de ello.

Esto le sucedió a unos vecinos del distrito de La Consulta, San Carlos, que el pasado domingo fueron estafados telefónicamente por falsos empleados de ANSES.

Una de las víctimas en comunicación con El Cuco Digital, contó que llamaron a la hija y le dijeron que se estaban comunicando para informarle que había sido acreedora de un bono que estaban entregando a los ciudadanos para ayudarlos a afrontar la pandemia.

“Los estafadores la llamaron a mi hija por su nombre, le mencionaron cuál era el nombre mío y hasta mi número de documento; entonces ella no sospechó. Luego, le pidieron el número de clave de homebanking y el número de token para habilitarle el supuesto bono; y bueno, ella hizo lo que le fueron pidiendo” agregó la vecina muy apenada.

Luego la mujer continúo relatando: “El domingo en la tarde mi hija se dio cuenta que no le habían acreditado dinero a mi cuenta, sino que me habían sacado todo lo que me quedaba de la jubilación”.

“Te da mucha bronca, mucha impotencia de cómo te embaucan y te roban todo. Sentí que violaron mi intimidad; es muy triste” expresó la consultina.

Por último, la vecina comentó que decidió hacer la denuncia y también contar esta situación para prevenir que a otras personas le suceda lo mismo.

Recomendaciones del Ministerio de Seguridad para evitar engaños

-No brindar datos personales, ni bancarios (usuarios, contraseñas, PIN, CBU) que te sean solicitados por teléfono, por email, SMS, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, cualquier red social y/o sitios web dudosos.

-No aceptar ningún beneficio en el que te soliciten ir a un cajero automático o revelar tus datos bancarios.

-No realizar operaciones en cajeros automáticos si estás siendo guiado telefónica o presencialmente por desconocidos.

-Ante cualquier hecho de estas características, llame inmediatamente al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Dónde acudir

En caso de ser víctima de un ciberdelito o estafa virtual, hay distintos lugares en los que se puede realizar una denuncia.

-Para estafas relacionadas a beneficios de Anses, el organismo dispone de la línea gratuita 130 o el correo electrónico: denuncias@anses.gob.ar

-Para denunciar estafas virtuales o casos de “cuentos del tío” se puede acudir a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Teléfono: (11) 5171-5690 / 5699; o al mail ufecri@mpf.gov.ar

Para denunciar ciberdelitos en todo el país:

-Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Teléfono: (+54 11) 5071-0040. Email: denunciasufeci@mpf.gov.ar

-División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Teléfono 4800-1120/4370-5899. Email: delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar