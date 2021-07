Vecinos de Tupungato advierten sobre nuevas estafas telefónicas y falsos cobros

Un número llamó para ofrecer un pago de ATP. Recomendaciones para no ser víctima del cuento del tío.

Desde hace varios años, y aún más en pandemia, se han multiplicado las estafas telefónicas y virtuales. Las modalidades suelen ser similares: por lo general los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de algún organismo gubernamental y comunican falsos cobros a sus víctimas con el objetivo de obtener datos de sus cuentas bancarias.

En Tupungato vecinos advirtieron sobre un nuevo cuento del tío y manifestaron que un número con característica del Valle de Uco los llamó para ofrecerles un cobro de ATP, una asignación compensatoria al salario abonada por la ANSeS para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado afectadas por las crisis sanitaria y económica, y que fue reemplazado este año por el Repro II.

“Siempre atiendo los números que no tengo agendados porque pueden ser pedidos, delivery, pero me sorprendió porque el llamado tenía una foto de Anses. Me imaginé que tenía un turno”, relató un joven que logró darse cuenta a tiempo de las intenciones de la comunicación.

“Me llamó sabiendo mi número, solo eso. Me dijo que llamaba de ATP por un cobro de 22.800 pesos”, explicó.

“La persona se presentó, me preguntó si estaba hablando el titular del número tanto, me mencionó que era de ATP, a lo cual no entendí mucho. Yo le quise preguntar, pero hablaba muy rápido y como si fuera una operadora. Me preguntó si estaba en blanco, yo le mentí, le dije que sí, y me dijo que tenía una plata para cobrar y que me iba a mandar el número de cobro para el Banco Nación. Me pidió que anotara el código y me preguntó a cuánto tengo el banco más cercano. Le dije que a unas cuadras y me preguntó si podía pasar en ese momento. Le dije que estaba trabajando, me dijo que solo me iba a tomar 5 minutos, y ya me pareció mucha insistencia, ¿por qué tanto interés en que yo cobre? Me dijo que porque el próximo turno sería dentro 45 días. Lo puse en silencio y fui a alertar a mis compañeros de trabajo. Me pregunto si había recibido el permiso y le dije que no me habían dado permiso, me dijo si no tenía a alguien que lo fuera a retirar por mí, le dije ‘no, disculpe’, y me cortó. Volví a llamar para decirle que se había cortado la comunicación y me dijo que era porque estaba muy ocupado, tenía que llamar a mucha gente y no quería terminar tarde su jornada laboral, y me cortó de nuevo”, detalló.

Recomendaciones del Ministerio de Seguridad de Mendoza para evitar estafas

-No hay ninguna operatoria de entidades bancarias y financieras para sacar dinero de circulación. Como tampoco trámites del sistema de salud, obras sociales y ANSES.

-También, los especialistas aconsejan no brindar datos personales, ni de ninguna cuenta bancaria a personas desconocidas o ajenas a la familia, al momento de recibir un llamado telefónico.

-Por este motivo, no se debe dejar entrar a personas desconocidas a la vivienda y nunca entregarles dinero.

-Ante cualquier hecho de estas características llamar al 911.