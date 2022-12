Venta y consumo excesivo de alcohol: el motivo por el cual no se dejó a muchos estar en el Laguito de San Carlos

“El 31 va a pasar lo mismo. Vamos a tener policías controlando”.

El pasado 24 a la noche y madrugada del 25 de diciembre, familias y amigos se reunieron para celebrar Nochebuena y Navidad. Hubo quienes optaron por quedarse en casa y otros que decidieron ir a lugares públicos a disfrutar de los encuentros.

En relación a que si la población podía convocarse a festejar en espacios públicos, el comisario general del Valle de Uco dijo: “Se va a poder festejar, se van a poder reunir, pero respetando al vecino. Empatía por el prójimo. De esto ya tiene conocimiento el Ministerio Publico Fiscal, los juzgados contravencionales, Juez de Paz. En ese sentido no vamos a escatimar hacer respetar la ley”, aseguró.

Sin embargo, aunque estaba autorizado poder estar en espacios públicos, en algunos lugares hubo reclamos por parte de vecinos, como por ejemplo, en el Laguito de la Villa de San Carlos.

Visitantes manifestaron que la Policía no les permitió estar allí a algunas personas, y hubo quejas por que en el Lago de La Consulta se pudo estar con tranquilidad.

Ante los reclamos, El Cuco Digital, tomó nuevamente comunicación con Pablo Domínguez, comisario general del Valle de Uco quien dijo que “a las familias y amigos se les permitió estar en los espacios públicos, pero no permitíamos que la gente se juntara a tomar en los espacios verdes“

“El personal policial les decía que podían estar pero no tomando, no alcoholizándose. Nosotros tenemos que cuidar la seguridad vial, social y la integridad de los demás. Si los hubiéramos dejado que beban en poco tiempo tendríamos riñas, apuñalados, accidentes y esas cosas no queremos que sucedan. Por eso no vamos a permitir que estén bebiendo en los espacios públicos”, agregó.

Por otro lado, Domínguez destacó que puntualmente lo que pasó en el Lago de la Villa es que “se detectó a personas vendiendo alcohol, lo que agravó mucho más la situación”.

Finalmente, dijo que “el 31 va a pasar lo mismo. Vamos a tener policías controlando. Queremos que los amigos y las familias salgan a disfrutar de buenos momentos, no que estén alcoholizándose. Necesitamos que se tome una conciencia al respecto y que nos cuidemos entre todos”.