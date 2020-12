Víctor tiene discapacidad, se quedó solo y vive de la solidaridad de sus vecinos: necesita ayuda del Estado

El hombre es de Tunuyán. A pesar de los diversos y graves problemas de salud que padece, ANSES le denegó la pensión.

Víctor Lepez es un hombre de 54 años de edad oriundo de Tunuyán que se encuentra pasando una difícil situación de salud como así también económica. El hombre lucha desde hace un año con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para poder cobrar una pensión, ya que desde que murió su mamá se quedó sin ingresos para poder sustentarse. Actualmente, este vecino del Valle de Uco puede sobrevivir diariamente gracias a la colaboración de amigos y gente del pueblo.

Víctor sufre de artrosis generalizada, tiene un quiste cerebral que le dificulta la marcha por lo que debe usar un bastón para movilizarse, tiene diabetes, incontinencia urinaria, problemas en la próstata, una leve pérdida auditiva y problemas en la visión. Por los diversos problemas de salud que presenta, su mamá, quien cuidaba de él, cobraba una asignación por hijo discapacitado desde el año 2016, sin embargo, tristemente su progenitora falleció el 16 de septiembre del 2019 y desde ese momento Víctor se quedó sin ayuda económica y sin cobertura médica.

Frente a ello, Víctor se presentó el 20 de noviembre de ese mismo año en la Unidad de Atención Integral (UDAI) Valle de Uco de ANSES, ubicada en Tunuyán, con la documentación necesaria para poder tramitar una nueva pensión, ya sea por su discapacidad o por el fallecimiento de su madre. Meses después, en julio del 2020 le comunicaron que le saldría en septiembre, sin embargo el 9 de ese mes recibió un dictamen denegándole la pensión y expresándole que no le daba el porcentaje necesario de discapacidad para poder recibir el dinero, ya que solo habían considerado problemas bronquiales e hipertensión, lo que le sumaba un 19% de discapacidad, sin tener en cuenta los otros problemas de salud que este vecino padece.

“Tengo todas las enfermedades de una persona de 80 años y encima me quedé sin cobrar esa pensión. Menos mal que vivimos en una comunidad extremadamente solidaria. Por ejemplo, los hermanos Manzano me están ayudando a través de la radio con la medicación que tomo que es carísima; además, Mirta Reggio del Área de Discapacidad de Tunuyán me ayuda con los trámites y la documentación, y Alejandro Lucero, un chico de La Consulta que viene trabajar a casa Reig siempre viene y me da una mano con lo que necesito. Son muy generosos conmigo”, comentó Víctor Lepez a El Cuco Digital.

Por otro lado, el vecino aprovechó la oportunidad y agradeció a todos los que de alguna u otra forma colaboran directa o indirectamente con su situación y problema, que ya lleva más de un año sin resolverse.

Por último, Víctor destacó que la última novedad que tiene sobre su caso es que desde la Defensoría de Personas con Discapacidad del Municipalidad de Tunuyán han presentado un escrito a ANSES contando su situación y refutando lo que le negaron en un primer momento. “Ojalá pronto se pueda solucionar y así obtener la ayuda que tanto necesito”, cerró.