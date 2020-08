Video: personal de Portería y Seguridad del Scaravelli, otro frente que batalla al Covid-19

Al igual que los médicos, enfermeros, técnicos y demás, estas personas cumplen una función esencial en el sistema de salud. A través de un audiovisual, piden a la comunidad quedarse en casa.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, no quedan dudas de lo indispensable que resulta ser la Salud pública en nuestro país, y todos los actores que forman parte de ese sistema.

Además de los profesionales que día a día batallan contra el coronavirus, también en los nosocomios nos encontramos con decenas de otras personas con roles esenciales para que todo funcione de la mejor manera.

Este es el caso del personal de Portería y Seguridad del Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, ubicado en Tunuyán, que día a día reciben a los pacientes con sus diversas enfermedades o inquietudes, las guían y cuidan. Además, también acompañan a las madres en la Residencia con la que cuenta ese nosocomio.

“Nosotros estamos ahí, bien gracias a Dios, con todas las precauciones, las protecciones que debemos tener. Estamos para la atención al público como así también para atender a las mamás que están en la Residencia”, detalló Silvia, una de las mujeres que forma parte de este frente de batalla.

Seguidamente, Silvia hizo referencia a un video que han realizado con el motivo de concientizar a la comunidad: “Nosotros apostamos todos los días a estar aquí, como todos los profesionales, como todos los licenciados, como todos los técnicos; nosotros también estamos ahí apostados, cuidando de la salud. Entonces hicimos este video para que la comunidad tome conciencia de que por ahí si no es necesario, que no vaya, que se quede en casa, que no salga, porque si ellos se cuidan también nos cuidan a nosotros”.

En el emotivo audiovisual aparecen todas las personas que trabajan en Portería y Seguridad, las cuales, por supuesto, Silvia nombró: “Nuestra jefa es la señora Carmen Lozano; además está Juan, Miguel, Rosa, Susana, Mirta, Cristina, Susana, Nina y Yo”.

Por otro lado, en cuanto a las personas que han estado alojadas con Covid-19, se han recuperado y ellos han presenciado ese proceso, Silvia dijo: “Por suerte gracias a Dios sí, han sido varias. Lo vivimos con mucha emoción porque nosotros estamos ahí y compartimos sus alegrías, sus tristezas, sus emociones”.

Para cerrar, consultada sobre si tiene miedo de contagiarse, la mujer confesó: “Nosotros tratamos de cuidarnos lo más que se pueda, tomamos todas las precauciones; miedo en contagiarme no, pero si tengo miedo por los de la casa, pero gracias a Dios estamos bien protegidos, bien cuidados”.