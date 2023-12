Video: una clienta con cáncer fue a una peluquería a raparse y el barbero hizo algo que emocionó a todos

El video que muestra el conmovedor momento se volvió viral en las redes sociales.

El cáncer, una de las enfermedades más desafiantes y comunes, conlleva tratamientos agresivos que afectan profundamente la vida de los pacientes.

La quimioterapia, a menudo utilizada en la lucha contra esta enfermedad, tiene entre sus efectos secundarios la pérdida de cabello, lo que lleva a muchos a tomar la decisión de raparse antes de enfrentar este inevitable resultado.

En un acto que ha conmovido a la comunidad del Valle de Uco, un video viral capturó el momento en que una mujer, decidida a raparse el cabello en anticipación a los efectos de la quimioterapia, encontró un inesperado aliado en su peluquero, Fran Tula.

El propietario de la peluquería ubicada en la calle Chile, frente al Vea del Valle de Uco, realizó un gesto de solidaridad que trasciende el servicio habitual.

Después de cortarle el cabello a la mujer, Fran Tula decidió raparse el suyo en un gesto de apoyo y empatía hacia su cliente, que lucha contra el cáncer.

Las imágenes muestran a la señora, visiblemente emocionada, expresando su conmoción ante la acción de Tula: “Me vas a hacer llorar”, dijo ella en el video.

“Porque estás acciones merecen ser reconocidas, porque se el amor y la dedicación que le pones a tu trabajo, se el esfuerzo que has hecho para llegar a dónde has llegado, no me cabe duda de que tenes un corazón enorme y que la empatía que sentís por cada uno de tus clientes es única. Ayer me hiciste sentir tan orgullosa de vos por tu calidez humana, por estar siempre ahí apoyando y dándole solo un poco de vos a los demás, soy una agradecida a la vida de tenerte en la mía“, expresó un familiar a través de las redes sociales.

Este gesto ha resonado en la comunidad, recordándonos la importancia de la compasión y el apoyo mutuo, especialmente en momentos de adversidad.