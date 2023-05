Video: vecinos de San Carlos reclaman por el deterioro de las banquinas de la ruta 40

Principalmente en la zona del cruce con calle con Coronel Videla.

La ruta nacional 40 atraviesa Tunuyán y San Carlos, y a diario por allí transitan miles de vehículos. Sin embargo, en la actualidad, la principal artería de los departamentos valletanos, no sólo que no cuenta con doble vía, sino que además presenta varias falencias por falta de mantenimiento, que ponen en peligro no sólo la seguridad de quienes manejan vehículos, sino de quienes transitan a pie o en bici, ya que por ejemplo las banquinas, en algunas zonas están llenas de pozos.

Este es el caso de la zona del cruce con calle Coronel Videla. Vecinos del lugar no es la primera vez que reclaman por la falta de medidas de seguridad. Cabe recordar que el año pasado, luego de que un hombre fuera atropellado y de que los habitantes reclamaran por mejor iluminación, el Municipio conjunto con Vialidad Nacional realizó la puesta en funcionamiento de un semáforo y luminarias led.

Ahora, la comunidad solicita el arreglo de las banquinas. Según detallaron, y pudo constatar El Cuco Digital, los colectivos, al no tener banquina, frenan de golpe en la parada, lo que representa un peligro para quienes están esperando como así también para los vehículos que vienen detrás.

