Violación en manada a una joven en Tunuyán: la Justicia detuvo a uno de los sospechosos

Además hay otros dos identificados. Vecinos se reunieron fuera de la casa de uno de los acusados.

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de violar, junto a otros dos sujetos, a una joven de 28 años en Tunuyán. El escalofriante hecho ocurrió el pasado martes al mediodía en un descampado del Corredor Productivo de la zona de Villa Seca.

“Nosotros estamos investigando desde el primer momento; el doctor Facundo Garnica está a cargo y yo desde el primer momento en que se supo esto. El mismo día teníamos el identikit hecho”, informó el jefe de Fiscales, Javier Pascua, en comunicación con El Cuco Digital.

“Hemos protegido a la víctima de la mejor manera; tomamos todos los recaudos para darle la mejor seguridad a la mujer”, agregó.

La causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal y se espera la detención en las próximas horas de los otros dos implicados.

“Hoy ya tenemos detenido a uno de los autores material, que sería el principal ejecutor, y tenemos a otros que estamos en búsqueda de ellos, que los tendríamos identificados”, confirmó.

Vecinos en la casa de uno de los acusados

Esta noche, vecinos se reunieron afuera de la casa de uno de los sospechosos para exclamar Justicia.

“La gente que está ahí está reclamando; me puse al teléfono para explicarles la situación para que se calmaran, porque si no terminan haciendo cosas excesivas. Me tome la atribución de hablar para que entiendan que estamos trabajando”, explicó Pascua.

“En tres días no tenemos resuelto el caso, pero tenemos los autores del hecho; ha actuado rápidamente el fiscal, rápidamente la Policía (…) todo se ha hecho con el mayor de los cuidados, protegiendo la identidad de la víctima.Hay un hecho de abuso; lo estamos investigando; están identificados y hay un detenido; vamos a seguir con todas las pruebas que están en curso y si encontramos a los que faltan también estarán ahí”, completó.