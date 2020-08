Violencia de género en La Consulta: el relato de una víctima a la que su ex le hace vivir un calvario

Según indica la joven, el sujeto ha ingresado a su vivienda en reiteradas oportunidades, le ha robado y la última vez, roció con aceite quemado su habitación. El caso está en la Justicia.

Durante los últimos días se conoció un caso de violencia de género en La Consulta, San Carlos. La víctima, una mujer de 29 años, contó a través de las redes sociales el calvario que día a día le hace vivir su ex pareja.

“Acá vamos de vuelta… por 4ta vez en 3 meses hoy esta persona robo en mi casa”, inició relatando la joven en un posteo en Facebook publicado el pasado 7 de agosto, en el que seguidamente añadió que el sujeto la “amenaza constantemente, crea perfiles trucho con mi nombre y fotos en ropa interior (…) me manipula, miente, acusa, usa constantemente la violencia psicológica”.

La mujer además contó que el hombre “tiene prohibición de acercamiento” y que también “lo imputaron hace unas semanas por privación ilegítima de la libertad hacia mí (…) me encerró en su casa y no me dejó salir”, pero que a pesar de ello, continúa acosándola constantemente.

Por tal motivo, ella decidió hacer su caso público y exponer al sujeto con fotos de él y capturas de pantalla de conversaciones: “…creo que es mucho mejor la condena social. Aclaro que si yo aparezco en una acequia él es el culpable de todo”, afirmó.

Para cerrar, la joven -quien además es mamá de un niño- siguió detallando que el sujeto la sigue “al trabajo y sin contar que me caga a piedrazos la ventana de mi casa… me vigila constantemente. Quien tiene vida así… hoy explote y necesito decirlo. Tengo miedo todo el tiempo. Y mi hijo no tiene que esperar a que me mate para que alguien haga algo”, manifestó angustiada.

La publicación de la joven se hizo viral; cientos de personas la compartieron en sus perfiles y muchas de ellas hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Mientras que otras, le dejaron comentarios de aliento y fuerza para poder seguir afrontando la difícil situación.

El posteo de la víctima

Pero no todo quedó ahí; a pesar de la gran exposición que tuvo el hombre, eso no habría sido suficiente para que desista. Días más tarde, una amiga de la víctima realizó otra publicación en las redes contando que el sujeto “se vuelve a meter a la casa de su ex, le rompió una ventana y le roció la habitación con aceite quemado con la intención de prenderle fuego su casa…”.

“Es un grito de ayuda!!!! Es ahora donde tienen q tomar medidas por favor”, manifestó la chica, y agregó: “No esperemos al lamento para q lo metan preso… Anoche al salir de mi casa volvió acosarla. Cuantas denuncias más hacen falta??? Quiero como amiga, hermana y mujer respuestas, basta de q nos manden de vuelta a casa solo con una prohibición de acercamiento si no vale de nada…cuantas veces más va a violar la restricción??”.

El posteo de la amiga

ABORDAJE Y ATENCIÓN PARA MUJERES EN SITUACIÓN EN VIOLENCIA

Si usted está viviendo una situación de violencia de género puede comunicarse a la línea 144 y pedir asesoramiento (Línea nacional gratuita que atiende las 24 hs. los 365 días del año)

San Carlos

Área de la Mujer 2622-408603

Tunuyán

Área de Diversidad 2622-419014

Área de la Mujer 2622-221132

Tupungato

Área de la Mujer 2622-521059