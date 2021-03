Violencia de Género: una joven denunció que su pareja le pegó y quemó con un encendedor

Ocurrió en Tupungato.

La semana pasada, una joven denunció en una Comisaría de Tupungato que su ex pareja la golpeó y quemó con un encendedor. Hoy, después de exigir en la justicia respuestas, le dieron una orden de restricción.

El padre de la víctima se comunicó con El Cuco Digital y contó que luego de que su hija sufriera varios hechos de violencia se animó a buscar ayuda en la justicia. El hombre se animó a relatar la historia de un círculo vicioso que podría haber terminado en tragedia.

“Ellos ya habían tenido discusiones anteriores que terminaron el golpes y en ese momento fue radicada la denuncia y hubo una orden de alejamiento por tres meses. Ella se fue a la casa de sus abuelos, luego volvieron, volvió a pasar lo mismo, se volvió a ir por un mes”, comenzó contando el padre de la joven.

Luego, continúo el relato: “Anteriormente mi hija le había encontrado unos cigarrillos de marihuana en la billetera y se salió de sus cabales y le volvió a pegar. Ahí ella decidió irse pero volvió a buscar sus cosas, él le dijo que se quede y ella accedió. Cuando ella se acostó, él le revisó el teléfono y se originó la pelea. Le rompió el celular e intentó quemarla con un encendedor. Le apoyó el encendedor en el pecho y en los brazos. Le prendió fuego la ropa y la de su hijo. Ella tiene quemaduras y moretones”

“Como pudo fue caminando a la comisaria y él la persiguió. Cuando él llegó, la Policía le preguntó si él era el golpeador y ella le dijo que sí y lo único que le dijo fue que no se acercara a ella”, agregó el hombre, y seguidamente destacó que luego de la denuncia “su tía la fue a buscar”.

Actualmente, la joven recibe colaboraciones de una asociación que ayuda “víctimas de violencia de género que le prestaron ropa para poder ir a “trabajar al campo” ya que la ex pareja “le quemó todo”.

Por otra parte, el padre con mucho enojo por la situación que atraviesa su hija manifestó preocupación porque “el chico este está haciendo un curso de vigilancia y de tenencia de armas ¿cómo le van a dar un arma a alguien que le pega y prende fuego a otra persona? ¿Cómo va a trabajar de seguridad?”, expresó.

Por último, el papá celebró que la Justicia le haya otorgado a su hija una orden de restricción para que su ex pareja no pueda acercase a ella, sin embargo destacó que todavía la Policía no la lleva a buscar sus cosas a Tupungato. “Solo la han autorizado para que dentro de dos días vaya a buscar alguna pertenencia de bolso nada más siendo que ella se encuentra sola con mi nieto y no tiene nada”.