Volvió el humo de Australia al cielo valletano: ¿afecta el fenómeno el clima local?

Según indica un informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el humo se mantendrá hasta mañana.

Tal y como sucedió durante algunos días la semana pasada, el humo de Australia volvió a apreciarse en el cielo del Valle de Uco como así también en el resto de la provincia y otros puntos del país. Como ya todos saben, el fenómeno surge como consecuencia de los severos siniestros forestales en ese país de Oceanía.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe en el que indica que durante ayer jueves 16 de enero, se observó la presencia de humo en las regiones de la Patagonia, Cuyo y Centro del país; más precisamente se localizó en gran parte del país sobre las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En general, las estaciones meteorológicas de superficie de la región comprendida por el humo no registraron reducción de visibilidad por este fenómeno, pero sí se observó la atenuación de la radiación solar producida por el humo en altura.

Según indica el SMN, el humo se sigue desplazando principalmente siguiendo la circulación de niveles medios y altos de la atmósfera.

Para hoy viernes 17 de enero el humo continuará ingresando desde el oeste del país trasladándose hacia el este, abarcando las regiones Cuyo, Centro y Patagonia, con mayor intensidad en las regiones de Cuyo, Centro y norte de la Patagonia, manteniéndose esta situación durante todo el día.

En tanto, para mañana sábado 18 persiste el ingreso de humo al país desde el oeste trasladándose hacia el este, se prevé que la mayor intensidad de humo se presente nuevamente sobre las regiones de Cuyo, Centro, sur y norte de la Patagonia durante todo el día.

¿Afecta el fenómeno el clima local?

El Cuco Digital decidió consultar al meteorólogo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, Carlos Bustos, sobre si este fenómeno afecta al clima local, a lo que el profesional respondió: “En principio no; es humo que se encuentra a niveles medios de la atmosfera; solamente produce esa tonalidad como grisácea y no perjudica en principio a la salud ni a los vuelos, eso porque es humo y no ceniza, si fuera ceniza sería otra cosa”, afirmó.

Foto de portada: Mary Gonzalez