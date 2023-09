Votaron tres candidatos a intendentes de Tupungato: uno no pudo porque no aparece en el padrón

Se trata de Luis Pelegrina. Cuál es el motivo de no estar en el registro.

A poco de que cierren las mesas de las Elecciones Generales Provinciales, donde se elegirá gobernador, vicegobernador, diputados y senadores, e intendentes y concejales en 11 departamentos, en Tupungato ya emitieron su voto los candidatos a jefe comunal, a excepción de uno, que no pudo hacer por no estar en el padrón.

Juan Carlos Torres, del Frete Elegí, emitió su sufragio esta mañana y en declaraciones con la prensa dijo: “La votación muy tranquila a pesar de que esta lloviendo, las expectativas obviamente están en lo mejor, porque queremos llegar a ser la opción que Tupungato necesita y que ojala nos elijan, y hemos caminado mucho y charlado con los vecinos así que espero que nos de un buen resultado la elección.

“En las PASO tuvimos un piso de votos bastante importante, después de las PASO eso nos dio mayor confianza y obviamente hemos seguido trabajando, hemos ido sumando, hemos ido escuchando a los vecinos y tenemos muy lindos proyectos y ojala los podamos realizar”, dijo el candidato para cerrar.

Por su parte Gustavo Aguilera, del Frente Cambia Mendoza, votó en la escuela Sarmiento acompañado por su hijo Bautista y su hija, que era autoridad de mesa. Ante los medios el candidato del ificialismo maniFestó: “Toda la familia participando de esta jornada electoral que para nosotros es muy cara a los sentimientos ya que llevamos 40 años ininterrumpidos de democracia”.

“No he tenido ansiedad, tengo mucha fe, estoy muy tranquilo, disfrutando la jornada electoral como he disfrutado momento a momento la campaña que hemos tenido. A los amigos les digo que nos sigan esperando y vamos a esperar este resultado con mucha ansiedad, pero sobre todo con fe, y creemos y estamos convenidos que vamos a poder seguir gestionando el desarrollo del departamento de Tupungato” agregó Aguilera.

Hugo Cabezas, en tanto, candidato del partido local Nuevo Tupungato, votó en horas de la tarde.

Por último, Luis Pelegrina, candidato de La Unión Mendocina, no pudo votar, ya que no está en el padrón electoral. Frente a dicha situación, El Cuco Digital lo encontró este domingo en una escuela y le consultó cuál era el motivo por el cual no estaba en el padrón, ante lo que respondió: “La situación es que yo soy nacido en España e hice la ciudadanía argentina, la cual ya tengo el honor de tenerla hace varios meses pero los tiempo no dieron y no alcance entrar en el padrón”.

Pelegrina tiene 70 años, de los 6 a los 12 vivió en Maipú y después se vino para Tupungato, por lo que ha pasado casi toda tu vida en el departamento.

El hombre declaró además que el y su equipo “evidentemente no venimos de la política, es la primera vez que incursionamos en la política pero todo bien, en las PASO si estuvimos más nerviosos pero ahora todo bien, contentos porque la gente nos apoya, nos pide que quiere un cambio así que contentos, porque tenemos un equipo muy bueno con gente muy buena y tenemos buena aceptación. De ahí en mas si podemos ganar, bueno, ya lo veremos más tarde”.