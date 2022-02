Vuelve el Plan Qunita: internos producirán los primeros 14 mil kits para bebés

Se distribuirán a familias de niños de hasta 6 meses.

Por Decisión Administrativa 175/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, se aprobó la adquisición de los primeros 14.000 kits de cuna-moisés y otros accesorios, que a partir de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE) del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán producidos por internos trabajadores que participan de talleres de carpintería, textil y embalaje, entre otras actividades.

Este convenio se produce en el marco del cumplimiento de la Ley 27611/2020, conocida como la Ley 1000 días, que garantiza el acompañamiento, protección y cuidado de manera integral de la salud y la vida de niñas y niños en los primeros tres años de vida.

La primera partida de 14.000 kits, compuestos por cuna-moisés, colchón, sábanas, frazadas, ropa y mochila, significa una inversión de 277.200.000 pesos por parte de la cartera sanitaria nacional y se distribuirá a familias de niños y niñas de 0 a 6 meses, entre quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En esta entrega inicial se priorizará la distribución según criterios de vulnerabilidad y riesgo sanitario, para alcanzar, a medida que se escale la producción, a la población destinataria.

El objetivo de esta línea de trabajo, que forma parte de la estrategia Sueño Seguro, es la reducción de la tasa de muerte infantil domiciliaria, que representa un 10% de las muertes infantiles totales.

El ENCOPE será responsable del seguimiento, cumplimiento y ejecución del proyecto de producción. En tanto, la determinación de los trabajos a realizar y los estándares de calidad requeridos serán responsabilidad de la cartera sanitaria. Esta primera etapa tendrá cuatro entregas pautadas: la primera de 2.000 kits, luego 3.000, en tercer lugar 4.000, y por último 5.000 kits.

Para la producción del kit se elaboró un manual de diseño y especificaciones técnicas, que estuvo a cargo de expertos de los departamentos de Diseño Industrial, Madera y Muebles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA; del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP); de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, y del equipo de diseñadores del Estudio de Diseño Industrial “Polenta”.

Como parte del proceso de trabajo, en noviembre del año pasado la ministra Carla Vizzotti participó de una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y supervisó los avances.

En el taller de carpintería ubicado en el Módulo I del establecimiento está previsto que los internos comiencen a producir las cunas que formarán parte de la iniciativa contemplada en la Ley de los 1000 días. Dentro de las actividades programadas se encuentran las tareas de lijado y pintura de las estructuras, además de controles de calidad previos al embalaje.

Por otra parte, el resto de las piezas que componen el kit –colchón, sábanas, frazadas, ropa y mochila– se producirá en los talleres textiles del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

El sueño es fundamental para el crecimiento físico y el desarrollo neurológico y emocional de las niñeces y representa una de las tareas de cuidado que las familias tienen que acompañar durante la crianza.

Recomendaciones para proteger el sueño durante los primeros meses:

● La cohabitación, es decir dormir en la misma habitación de sus cuidadores, durante por lo menos los primeros 6 meses.

● No compartir la cama con otras personas.

● Acostar boca arriba, sobre su espalda.

● Tapar al bebé hasta las axilas con los brazos por fuera de la sábana, la cabeza y el rostro siempre descubiertos, sujetando con firmeza sábana y frazada.

● No ponerle gorro para dormir.

● Usar un colchón firme y plano del mismo tamaño que el piso de la cuna, sin almohada.

● No tener otros objetos en la cuna (chichonera, peluches, colgantes, acolchados, juguetes, entre otros).

● Usar frazadas livianas (no gruesas o pesadas) si hace frío.

● No fumar dentro de la casa, ni exponer al bebé a otro tipo de humo.

● Evitar el calor ambiental exagerado y el exceso de abrigo.

● Amamantar a demanda, la lactancia es un factor protector del sueño.

● Turnarse entre las personas responsables para el cuidado del bebé mientras duerme, evitando que la tarea recaiga en una sola persona.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación