¡A correr! Organizan una maratón para ayudar a Cristian Gervasoni que continúa internado

Será el próximo 2 de febrero. Además, una parte de lo recaudado será donado para Pía, la nena de un año y tres meses internada en el Notti.

Cristian Gervasoni es un profesor oriundo de San Carlos que hace más de un mes y medio se encuentra internado en la Ciudad de Mendoza. Primeramente pasó varias semanas en terapia intensiva en el Hospital Central y ahora, se recupera en terapia intermedia en la Fundación San Andrés.

El joven padre pelea por su vida tras sufrir paracoccidioidomicosis, una rara enfermedad que afectó el funcionamiento de sus pulmones.

Lamentablemente esta situación ha llevado a la familia a gastarse todo el dinero disponible costeando estudios, medicamentos y otras necesidades. Por tal motivo, hace unos días atrás se decidió hacer un llamado a la solidaridad del pueblo sancarlino y se difundió el número de cuenta bancaria de Érica, su esposa, para el que deseara realizar una donación monetaria.

Sin embargo eso no fue todo; la ayuda continúa; esta vez por parte del gimnasio GOFIT de la Villa de San Carlos con el auspicio de la Municipalidad, que ha organizado una maratón nocturna 100% solidaria.

La misma se llevará a cabo el próximo 2 de febrero. La largada se realizará desde el polideportivo de Eugenio Bustos a partir de las 20 horas y habrá dos categorías: una de 5 kilómetros y otra de 9.

Para quienes participen habrá una medalla finisher, premiación por categoría, puestos de comida y show en vivo.

Érica, compañera de Cristian, dialogó con El Cuco Digital y no dejó pasar la oportunidad para expresarle al pueblo su agradecimiento y el de toda su familia: “Le comenté a Cristian lo que el pueblo estaba haciendo y se largó a llorar; no puede creer tanto cariño y ayuda hacia nosotros. Gracias a Dios está bien, su recuperación es favorable; ya empezó a comer y caminar; es un milagro que sus pulmones estén trabajando de vuelta”.

Y agregó: “Quiero aprovechar en nombre de Cristian, de mi familia y mío también de darle gracias al pueblo sancarlino que nunca me soltó la mano y que siempre me sentí sostenida desde el momento en el que él quedó internado; no tengo palabras más que de agradecimiento. Hoy tengo a Cristian, la fe y las oraciones de cada uno. Muchas gracias, esperamos volver pronto al pueblo”.

Por último, la mujer concluyó comentando que lo que se recaude de la maratón será compartido con Pía, la pequeña de San Carlos que contrajo el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y se encuentra internada en el Hospital Notti. “Queremos compartir con ella la plata porque sabemos lo feo que es tener que estar internado en Mendoza, así que eso decidimos con Cristian. Una vez que tengamos el dinero le llamaremos a la mamá y se lo daremos”, manifestó.

Inscripciones a la Maratón

El valor de la inscripción será de 300 pesos por deportista y podrán inscribirse en el gimnasio GOFIT o llamado a los siguientes números telefónicos: 2622-518774 / 2622401425.

