A pesar de la gran cantidad de lluvia, muy pocas familias han tenido que ser asistidas en la región

by | Nov 14, 2020

Hasta el momento, sólo dos en Tunuyán.

Ayer por la tarde-noche volvieron las tormentas al Valle de Uco, y en el caso de los departamentos de Tunuyán y Tupungato, estuvieron acompañadas de granizo.

Las lluvias han continuado durante casi toda la noche y también este sábado por la mañana, y según anticipa Contingencias Climáticas, podrían seguir por lo que resta del fin de semana.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de agua caída en la región, por fortuna muy pocas familias han tenido que ser asistidas.

En el caso de Tunuyán, el director de Defensa Civil, Fabricio González, informó a El Cuco Digital que sólo se han realizado “dos asistencias anoche y sin evacuados por el momento”. Seguidamente añadió que se ha registrado “mucha caída de agua en todo el departamento”.

Por su parte Carlos Hidalgo, al frente de Defensa Civil San Carlos, indicó a este medio: “Por el momento no hemos tenido que asistir a nadie. Dentro de todo las tormentas han sido débiles a moderadas en algunos sectores; no hemos tenido granizo. Nosotros hacemos la asistencia primaria cuando tenemos un llamado de emergencia, pero por el momento no hemos hecho ninguna gracias a Dios”.

Respecto a Tupungato, el director Prensa, Lucas Cervilla, informó que “no por el momento” y que “se está realizando una recorrida” para llevar ayuda en caso de que alguien lo necesite.