Apagón masivo de Internet: sitios web y aplicaciones de todo el mundo se cayeron

Innumerables sitios web y aplicaciones de todo el mundo se cayeron el martes después de que Fastly, una importante red de distribución de contenido, informara de una falla generalizada.

Incluye sitios y aplicaciones de noticias como CNN, The Guardian, The New York Times y muchos otros. También proporciona entrega de contenido para Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify y otros servicios.

Otras plataformas y sitios importantes de Internet, incluidos Amazon, Target y Gov.uk, no funcionan.

El problema parece estar relacionado con una interrupción en Fastly, un proveedor de servicios en la nube.

«Seguimos investigando este problema», dijo la compañía en su sitio web de estado del servicio (que estaba funcionando).

Lo que sabemos del apagón de internet

La interrupción afectó a decenas de países de América, Europa y Asia, así como a Sudáfrica.

El problema parecía estar relacionado con una interrupción en Fastly, un proveedor de servicios en la nube, que informó de una falla generalizada. El proveedor dice que ha identificado y solucionado el problema, pero muchos sitios web seguían sin estar disponibles para algunos usuarios a partir de las 7 a.m. ET.

El proveedor ayuda a mejorar los tiempos de carga de los sitios web y proporciona otros servicios a sitios, aplicaciones y plataformas de Internet, incluida una gran red de servidores globales.

Soporta sitios y aplicaciones de noticias como CNN, The Guardian, The New York Times y muchos otros. También proporciona entrega de contenido para Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify y otros servicios.

Las interrupciones importantes de sitios web y aplicaciones ocurren de vez en cuando y, por lo general, no duran mucho: los proveedores de servicios de Internet, las redes de entrega de contenido y otros servicios de alojamiento se crean con múltiples redundancias y una red global de servidores de respaldo diseñados para reducir las interrupciones cuando las cosas se vuelven locas.

