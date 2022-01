¡Aplausos! Dupla del Valle de Uco, entre las ganadoras del Certamen de Videopoesía 2021

Se trata de Alejandra Adi y Martín Zotelo, quienes presentaron la obra «Tratado de la siesta». La comunicadora de Tupungato contó cómo fue el trabajo que desarrollaron y que los llevó a tal reconocimiento.

En las últimas horas se conoció la noticia de que una dupla del Valle de Uco, integrada por la comunicadora social de Tupungato y jefa de prensa de la Universidad Nacional de Cuyo, Alejandra Adi, y por el comunicador social de San Carlos, Martín Zotelo, resultó ganadora -entre otras cuatro- del Certamen de Videopoesía 2021.

El evento fue organizado por segundo año consecutivo por el Ministerio de Cultura y Turismo, a través de Ediciones Culturales de Mendoza, y apunta a vincular y fomentar el trabajo creativo y colaborativo de artistas de distintas disciplinas.

Cada obra presentada resultó del trabajo entre al menos un escritor o escritora mendocina y un realizador o realizadora audiovisual, con un poema, imágenes y música originales. En el caso de la dupla valletana, la escritora del poema «Tratado de la siesta» fue Alejandra y el realizador audiovisual, Martín.

El jurado estuvo integrado por Gabriela Nafissi, Andrea Marone y Ariel Blasco, quienes seleccionaron los cinco videopoemas que recibirán un premio de $60.000 cada uno, además de cuatro menciones que obtendrán un diploma de honor.

Resultaron ganadores, además, Construcción, de Vera Jereb y Pablo Ávila; Deber vivir, de María Soledad Muñoz y Darío Exequiel Ambrocio; Deja que la niebla difumine el contorno, de Facundo Díaz, Mariana Barón y Julieta Graña, e Insomne, de Verónica Giménez y Érica Leiva.

Por su parte, obtuvieron menciones Casi todo, de Santiago Exequiel Salinas y Tomás Nazareno Salinas; Desponcostura, de Camila Longo y Juan Ignacio Larriba; Eso que no pocos desdeñan, de Frank Morán y Emiliano Berná, y Grandilocuencias, de Leandro Poquet, Iván Domínguez y Luna Loza.

El Cuco Digital tuvo la dicha de dialogar con Alejandra, quien contó cómo fue el trabajo que desarrollaron y que los llevó a tal reconocimiento.

“Es la segunda edición del concurso; yo el año pasado no participé pero sí lo seguí y disfrute bastante de los videopemas ganadores. Me gusta la propuesta y sobretodo me entusiasma esto de hacer literatura en la era digital; siempre me ha gustado la literatura en su formato tradicional pero creo que hay algunos recursos y herramientas que pueden aportar para una suerte de hibridez; creo que pueden salir propuestas y contenidos interesantes en donde se sigan respetando los géneros literarios pero se llegue de otro modo al lector, o en este caso ya puede ser el oyente, al espectador y demás. Entonces la propuesta me interesó y puntualmente con el «Tratado de la siesta” nos manejamos de este modo:

Yo ya tenía el poema escrito pero le faltaba corrección y a propósito del certamen lo intente mejorar un poco pero lo modifique sin pensar en el lenguaje audiovisual, en eso dije “bueno, si formo una dupla con alguien, que le aporte también su interpretación a partir de lo que pueda registrar». Y se lo comenté a Martín, con quien había estado trabajando hace unos meses en la Dirección de Prensa de la Universidad, me pareció copado el laburo que hacía, yo ya sabía también un poco que venía haciendo en el Valle de Uco y me interesó esto de formar una dupla, que si o si te piden formar una dupla con alguien de la zona, se lo propuse, me dijo que estaba al tanto del certamen y que sí, que avanzáramos. Entonces le pase el poema y muy en líneas generales le comente para mí qué temas o qué circunstancias atravesaban el texto y después deje que el hiciera una interpretación y me dijo que iba a hacer unas imágenes y que me las iba a compartir, cuando me comparte las imágenes estaba como re contra relacionadas con lo que a mí me sugería el texto mismo.

Fue fácil, digamos, y me encantó lo que hizo. Después quedaron algunos detalles para que definiéramos entre los dos, un poco si iba a llevar música o no, de qué modo iba a ir la voz, si íbamos a apelar más a los silencios; teníamos como la misma idea y eso estuvo re copado. Él se encargó de la última edición y la verdad que no hubo que hacer mucho más”.