¡Apúrate! EL CUCO te regala entradas para el Festival de la Tonada! Participá desde nuestras redes sociales

Links al final de la nota. Desde el medio no pedimos número de tarjetas de crédito ni dinero.

Desde El Cuco Digital se estarán sorteando entradas en redes sociales (Facebook e Instagram) para el Festival Nacional de la Tonada, que se llevará a cabo en el departamento de Tunuyán.

El festival, que celebra su 43ª edición, se realizará los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero. La propuesta promete el disfrute de todos los tunuyaninos y turistas. Tunuyán ha iniciado la cuenta regresiva hacia el festival más convocante de la región, que se desarrollará en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán (H. Cuadros 1251, Tunuyán, Mendoza). Allí, se reunirán las principales bandas de la escena nacional y local en un evento veraniego rodeado de naturaleza, con tres días intensos de música, tradición y recreación para toda la familia.

Entre los artistas destacados se encuentran Jony Ballesteros, Entre Nos, Amta Valle, Las Hermanas Abraham, Los Hermanos Sisterna, Viviana Montoya, Los Chimeno, La Huella, La Grieta, Manyines de Cuyo, Ecos del Valle, Matria Cuyana, Mendez Salinas, Zafiro, Sencillito y de Alpargatas, y Las Voces de mi tierra.

¿Cómo participar?

Para participar en el sorteo, se debe seguir las redes de El Cuco Digital sin excepción, etiquetar a amigos que también deben seguir las cuentas, compartir la publicación en Facebook o Instagram, y dejar un comentario. Cabe destacar que las personas que más comenten tienen doble chance de ganar.

Importante