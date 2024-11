Argentina se enfrenta a Perú esta noche por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Después de la derrota sufrida en Paraguay, los dirigidos por el Leonel Scaloni, buscarán dar nuevamente la talla cuando enfrenten al combinado peruano en la bombonera. El partido se disputará a partir de las 21 horas y será transmitido por Telefe y TyC Sports.

La Selección Argentina volverá a La Bombonera para recibir a Perú en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Después de la sorpresiva caída ante Paraguay, la Albiceleste buscará recuperarse para dar otro paso en búsqueda de la clasificación a la próxima Copa del Mundo

Así llega Argentina al partido vs. Perú:

El seleccionado que comanda Lionel Scaloni no llega a este encuentro de la mejor manera: en la última fecha de Eliminatorias perdieron contra Paraguay 2-1 en condición de visitante y desde el título de la Copa América que el equipo nacional no puede hilvanar dos victorias al hilo. Con varias bajas en el plantel, el cuerpo técnico deberá ir en busca de los tres puntos para mantener el liderazgo en la tabla de clasificación de cara al próximo Mundial y no solo eso, sino que también necesita una victoria para continuar en lo más alto del ranking FIFA. Actualmente, Argentina se encuentra primera con 22 unidades, con tres unidades de ventaja sobre Colombia.

Últimos partidos de Argentina:

Paraguay 2 – 1 Argentina || Eliminatorias Sudamericanas

Argentina 6 – 0 Bolivia || Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela 1 – 1 Argentina || Eliminatorias Sudamericanas

Colombia 2 – 1 Argentina || Eliminatorias Sudamericanas

Argentina 3 – 0 Chile || Eliminatorias Sudamericanas

Argentina 1 – 0 Colombia|| Final, Copa América

Así llega Perú al partido vs. Argentina:

Por su parte, el conjunto peruano, bajo la dirección técnica del uruguayo Jorge Fossati, no se encuentra en su mejor momento: están ocupando el anteúltimo (9°) lugar en la tabla de Eliminatorias con siete unidades, están a cinco puntos del puesto de repechaje y a nueve de la clasificación directa. En su última presentación, la Bicolor igualó sin goles ante Chile y no pudo acercarse a la zona de privilegio.

Últimos partidos de Perú

Perú 0 – 0 Chile || Eliminatorias Sudamericanas

Brasil 4 – 0 Perú || Eliminatorias Sudamericanas

Perú 1 – 0 Uruguay || Eliminatorias Sudamericanas

Ecuador 1 – 0 Perú || Eliminatorias Sudamericanas

Perú 1 – 1 Colombia || Eliminatorias Sudamericanas

Argentina 2 – 0 Perú || Fase de grupos, Copa América

Últimos encuentros entre estos equipos:

La última vez que estas dos selecciones se cruzaron fue en la última Copa América 2024: el pasado 29 de junio, Argentina derrotó 2-0 a Perú en la última fecha de la fase de grupos de la competencia.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Perú?

El partido se disputará el martes 19 de noviembre de 2024 a las 21:00 en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera.

Horario para Argentina vs. Perú, según país:

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 21:00hs

Venezuela, Bolivia, Chile: 20:00hs

Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (costa este): 19:00hs

México: 18:00hs

¿Por dónde ver en vivo Argentina vs. Perú?

El partido será transmitido por la señal de Telefe y TyC Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

La probable formación de Argentina

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Perú

Pedro Gallese; Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Alexander Callens; Andy Polo, Oliver Sonne, Sergio Peña, Luis Advíncula, Jesús Castillo u Horacio Calcaterra; Paolo Guerrero y Bryan Reyna. DT: Jorge Fossati.

¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Perú?

Árbitro: Wilmar Roldán

Árbitro asistente 1: John Leon

Árbitro asistente 2: Jhon Gallego

Cuarto árbitro: Carlos Betancur

VAR: Yadir Acuña

AVAR: Heider Castro

Fuente: OLÉ